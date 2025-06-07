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رئيس بعثة الحج الكويتية يشيد بالرعاية المتميزة التي تقدمها حملات الحج الكويتية

رئيس بعثة الحج الكويتية يشيد بالرعاية المتميزة التي تقدمها حملات الحج الكويتية

2025-06-07 11:20:42
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مكة المكرمة - 7 - 6 (كونا) -- أشاد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية رئيس بعثة الحج الكويتية الدكتور بدر المطيري اليوم السبت بالرعاية المتميزة التي تقدمها حملات الحج الكويتية والخدمات رفيعة المستوى التي تقدم لحجاجها.
جاء ذلك في تصريح للدكتور المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد زيارة تفقدية قام بها إلى عدد من مقار حملات الحج الكويتية في مشعر منى.
كما أشاد الدكتور المطيري بالكفاءة العالية في تقديم أفضل مستويات الرعاية والخدمات للحجاج الكويتيين مشيرا الى المتابعة المستمرة لأداء الحملات والتعاون معها لتهيئة بيئة آمنة ومريحة لضيوف الرحمن بما يواكب التطلعات في تقديم خدمة راقية ومتميزة.
وذكر ان مقرات الحملات الكويتية في مشعر منى تميزت بالتنظيم والانضباط حيث تم توفير الاحتياجات كافة من خدمات طبية وتغذية ومرافق راحة مؤكدا جاهزية فرق البعثة التي تعمل على مدار الساعة لضمان راحة الحجاج وأداء المناسك بكل يسر وسهولة.
وأشاد المطيري بجهود الحكومة السعودية المبذولة والتي ساهمت في تسهيل أعمال بعثة الحج الكويتية وحملاتها.
من جهته أشاد القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف التنيب بحملات الحج الكويتية وتميزها وتمكنها من أداء عملها بصورة نموذجية وتفردها بمستويات رفيعة من الخدمات والتيسيرات التى تقدمها للحجاج.
وأشار التنيب لكونا إلى الجهود الطيبة والمتميزة لبعثة الحج الكويتية والقائمين عليها لتوفير كافة الإمكانيات وبذل الجهود للحجاج الكويتيين لتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر.
ودعا القنصل التنيب حجاج دولة الكويت إلى الالتزام بتعليمات بعثة الحج لأنها تضمن راحتهم وسلامتهم وتمكنهم من أداء المناسك بسهولة ويسر متمنيا للحجاج إكمال فريضتهم بأمان.
وأعرب القنصل التنيب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية على جميع الجهود "المباركة المبذولة" في سبيل رعاية ضيوف الرحمن وتقديم كافة سبل الراحة لهم.
وشارك في الجولة التفقدية على مقر الحملات الكويتية في مشعر منى رئيس بعثة الحج وقنصل الكويت في جدة ونائب رئيس بعثة الحج الكويتية الوكيل المساعد لقطاع المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية المهندس بدر العتيبي وأعضاء القنصلية الكويتية في جدة إلى جانب عدد من أعضاء البعثة.
ويشارك في بعثة الحج الكويتية عدد من الجهات الحكومية والنفع العام جاءت لخدمة ضيوف الرحمن تتمثل بوزارات الشؤون الإسلامية والخارجية والداخلية والإعلام والصحة الى جانب قوة من الاطفاء العام والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للشباب وجمعية الهلال الأحمر الكويتية. (النهاية)

ف ن / ه س ص


MENAFN07062025000071011013ID1109648639

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