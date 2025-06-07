رئيس بعثة الحج الكويتية يشيد بالرعاية المتميزة التي تقدمها حملات الحج الكويتية

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رئيس بعثة الحج الكويتية يشيد بالرعاية المتميزة التي تقدمها حملات الحج الكويتية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مكة المكرمة - 7 - 6 (كونا) -- أشاد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية رئيس بعثة الحج الكويتية الدكتور بدر المطيري اليوم السبت بالرعاية المتميزة التي تقدمها حملات الحج الكويتية والخدمات رفيعة المستوى التي تقدم لحجاجها.
جاء ذلك في تصريح للدكتور المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد زيارة تفقدية قام بها إلى عدد من مقار حملات الحج الكويتية في مشعر منى.
كما أشاد الدكتور المطيري بالكفاءة العالية في تقديم أفضل مستويات الرعاية والخدمات للحجاج الكويتيين مشيرا الى المتابعة المستمرة لأداء الحملات والتعاون معها لتهيئة بيئة آمنة ومريحة لضيوف الرحمن بما يواكب التطلعات في تقديم خدمة راقية ومتميزة.
وذكر ان مقرات الحملات الكويتية في مشعر منى تميزت بالتنظيم والانضباط حيث تم توفير الاحتياجات كافة من خدمات طبية وتغذية ومرافق راحة مؤكدا جاهزية فرق البعثة التي تعمل على مدار الساعة لضمان راحة الحجاج وأداء المناسك بكل يسر وسهولة.
وأشاد المطيري بجهود الحكومة السعودية المبذولة والتي ساهمت في تسهيل أعمال بعثة الحج الكويتية وحملاتها.
من جهته أشاد القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف التنيب بحملات الحج الكويتية وتميزها وتمكنها من أداء عملها بصورة نموذجية وتفردها بمستويات رفيعة من الخدمات والتيسيرات التى تقدمها للحجاج.
وأشار التنيب لكونا إلى الجهود الطيبة والمتميزة لبعثة الحج الكويتية والقائمين عليها لتوفير كافة الإمكانيات وبذل الجهود للحجاج الكويتيين لتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر.
ودعا القنصل التنيب حجاج دولة الكويت إلى الالتزام بتعليمات بعثة الحج لأنها تضمن راحتهم وسلامتهم وتمكنهم من أداء المناسك بسهولة ويسر متمنيا للحجاج إكمال فريضتهم بأمان.
وأعرب القنصل التنيب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية على جميع الجهود "المباركة المبذولة" في سبيل رعاية ضيوف الرحمن وتقديم كافة سبل الراحة لهم.
وشارك في الجولة التفقدية على مقر الحملات الكويتية في مشعر منى رئيس بعثة الحج وقنصل الكويت في جدة ونائب رئيس بعثة الحج الكويتية الوكيل المساعد لقطاع المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية المهندس بدر العتيبي وأعضاء القنصلية الكويتية في جدة إلى جانب عدد من أعضاء البعثة.
ويشارك في بعثة الحج الكويتية عدد من الجهات الحكومية والنفع العام جاءت لخدمة ضيوف الرحمن تتمثل بوزارات الشؤون الإسلامية والخارجية والداخلية والإعلام والصحة الى جانب قوة من الاطفاء العام والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للشباب وجمعية الهلال الأحمر الكويتية. (النهاية)
ف ن / ه س ص
جاء ذلك في تصريح للدكتور المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد زيارة تفقدية قام بها إلى عدد من مقار حملات الحج الكويتية في مشعر منى.
كما أشاد الدكتور المطيري بالكفاءة العالية في تقديم أفضل مستويات الرعاية والخدمات للحجاج الكويتيين مشيرا الى المتابعة المستمرة لأداء الحملات والتعاون معها لتهيئة بيئة آمنة ومريحة لضيوف الرحمن بما يواكب التطلعات في تقديم خدمة راقية ومتميزة.
وذكر ان مقرات الحملات الكويتية في مشعر منى تميزت بالتنظيم والانضباط حيث تم توفير الاحتياجات كافة من خدمات طبية وتغذية ومرافق راحة مؤكدا جاهزية فرق البعثة التي تعمل على مدار الساعة لضمان راحة الحجاج وأداء المناسك بكل يسر وسهولة.
وأشاد المطيري بجهود الحكومة السعودية المبذولة والتي ساهمت في تسهيل أعمال بعثة الحج الكويتية وحملاتها.
من جهته أشاد القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف التنيب بحملات الحج الكويتية وتميزها وتمكنها من أداء عملها بصورة نموذجية وتفردها بمستويات رفيعة من الخدمات والتيسيرات التى تقدمها للحجاج.
وأشار التنيب لكونا إلى الجهود الطيبة والمتميزة لبعثة الحج الكويتية والقائمين عليها لتوفير كافة الإمكانيات وبذل الجهود للحجاج الكويتيين لتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر.
ودعا القنصل التنيب حجاج دولة الكويت إلى الالتزام بتعليمات بعثة الحج لأنها تضمن راحتهم وسلامتهم وتمكنهم من أداء المناسك بسهولة ويسر متمنيا للحجاج إكمال فريضتهم بأمان.
وأعرب القنصل التنيب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية على جميع الجهود "المباركة المبذولة" في سبيل رعاية ضيوف الرحمن وتقديم كافة سبل الراحة لهم.
وشارك في الجولة التفقدية على مقر الحملات الكويتية في مشعر منى رئيس بعثة الحج وقنصل الكويت في جدة ونائب رئيس بعثة الحج الكويتية الوكيل المساعد لقطاع المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية المهندس بدر العتيبي وأعضاء القنصلية الكويتية في جدة إلى جانب عدد من أعضاء البعثة.
ويشارك في بعثة الحج الكويتية عدد من الجهات الحكومية والنفع العام جاءت لخدمة ضيوف الرحمن تتمثل بوزارات الشؤون الإسلامية والخارجية والداخلية والإعلام والصحة الى جانب قوة من الاطفاء العام والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للشباب وجمعية الهلال الأحمر الكويتية. (النهاية)
ف ن / ه س ص
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