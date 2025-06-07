الرئيس الجزائري يبحث مع نظيره الإيراني هاتفيا العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية

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الرئيس الجزائري يبحث مع نظيره الإيراني هاتفيا العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 7 - 6 (كونا) -- بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان اليوم السبت سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن "الرئيس عبدالمجيد تبون تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما المجال الاقتصادي والسياسي والثقافي".
كما بحث الجانبان وفقا للبيان "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية حيث اتفقا على مواصلة بذل كل الجهود الممكنة لرفع الظلم عن فلسطين وغزة وإنهاء الإبادة التي يوجهها الشعب الفلسطيني الشقيق".(النهاية)
م ر / س ع م
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن "الرئيس عبدالمجيد تبون تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما المجال الاقتصادي والسياسي والثقافي".
كما بحث الجانبان وفقا للبيان "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية حيث اتفقا على مواصلة بذل كل الجهود الممكنة لرفع الظلم عن فلسطين وغزة وإنهاء الإبادة التي يوجهها الشعب الفلسطيني الشقيق".(النهاية)
م ر / س ع م
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