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الرئيس الجزائري يبحث مع نظيره الإيراني هاتفيا العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية

الرئيس الجزائري يبحث مع نظيره الإيراني هاتفيا العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية

2025-06-07 11:20:42
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 7 - 6 (كونا) -- بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان اليوم السبت سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن "الرئيس عبدالمجيد تبون تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما المجال الاقتصادي والسياسي والثقافي".
كما بحث الجانبان وفقا للبيان "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية حيث اتفقا على مواصلة بذل كل الجهود الممكنة لرفع الظلم عن فلسطين وغزة وإنهاء الإبادة التي يوجهها الشعب الفلسطيني الشقيق".(النهاية)

م ر / س ع م


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