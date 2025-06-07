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البعثة الأممية في ليبيا ترحب بتشكيل لجنتي تعزيز الترتيبات الأمنية وحقوق الانسان

البعثة الأممية في ليبيا ترحب بتشكيل لجنتي تعزيز الترتيبات الأمنية وحقوق الانسان

2025-06-07 11:20:42
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 7 - 6 (كونا) -- أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم السبت عن ترحيبها بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي للجنتين لتعزيز الأمن ومنع اندلاع القتال في العاصمة طرابلس ومعالجة شواغل حقوق الإنسان.
وأكدت البعثة في بيان التزامها بتقديم الدعم الفني للجنتين "لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان".
كما أكدت البعثة أن اللجنتين تأتيان في لحظة حرجة يطالب فيها الليبيون بإصلاحات جادة ومؤسسات دولة خاضعة للمسائلة وديمقراطية.
كان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد أصدر الأربعاء الماضي قرارا يقضي بتشكيل لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس برئاسته تتولى "إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس لإخلائها من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها".
كما شكل المنفي لجنة حقوقية مؤقتة برئاسة قاض تتولى متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز واجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية وحصر ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة وفق بيانين صادرين عن مكتبه الإعلامي.
و‏تهدف هذه الجهود وفق البعثة إلى "تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين" اضافة إلى "معالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وكذلك انتشار حالات الاحتجاز التعسفي" وفق البيان.
و الأربعاء اتفق المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية على إجراءات مشتركة لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة على إثر ما عاشته العاصمة طرابلس من توترات أمنية قبل أكثر من 3 أسابيع.
وجاء تشكيل اللجنتين بسبب ما شهدته وتشهده العاصمة طرابلس من توترات أمنية تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مستمرة مناوئة لحكومة الوحدة وأخرى مؤيدة لها. (النهاية)

ش ب م / ه س ص


MENAFN07062025000071011013ID1109648637

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