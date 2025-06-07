البعثة الأممية في ليبيا ترحب بتشكيل لجنتي تعزيز الترتيبات الأمنية وحقوق الانسان

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البعثة الأممية في ليبيا ترحب بتشكيل لجنتي تعزيز الترتيبات الأمنية وحقوق الانسان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 7 - 6 (كونا) -- أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم السبت عن ترحيبها بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي للجنتين لتعزيز الأمن ومنع اندلاع القتال في العاصمة طرابلس ومعالجة شواغل حقوق الإنسان.
وأكدت البعثة في بيان التزامها بتقديم الدعم الفني للجنتين "لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان".
كما أكدت البعثة أن اللجنتين تأتيان في لحظة حرجة يطالب فيها الليبيون بإصلاحات جادة ومؤسسات دولة خاضعة للمسائلة وديمقراطية.
كان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد أصدر الأربعاء الماضي قرارا يقضي بتشكيل لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس برئاسته تتولى "إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس لإخلائها من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها".
كما شكل المنفي لجنة حقوقية مؤقتة برئاسة قاض تتولى متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز واجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية وحصر ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة وفق بيانين صادرين عن مكتبه الإعلامي.
وتهدف هذه الجهود وفق البعثة إلى "تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين" اضافة إلى "معالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وكذلك انتشار حالات الاحتجاز التعسفي" وفق البيان.
و الأربعاء اتفق المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية على إجراءات مشتركة لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة على إثر ما عاشته العاصمة طرابلس من توترات أمنية قبل أكثر من 3 أسابيع.
وجاء تشكيل اللجنتين بسبب ما شهدته وتشهده العاصمة طرابلس من توترات أمنية تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مستمرة مناوئة لحكومة الوحدة وأخرى مؤيدة لها. (النهاية)
ش ب م / ه س ص
وأكدت البعثة في بيان التزامها بتقديم الدعم الفني للجنتين "لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان".
كما أكدت البعثة أن اللجنتين تأتيان في لحظة حرجة يطالب فيها الليبيون بإصلاحات جادة ومؤسسات دولة خاضعة للمسائلة وديمقراطية.
كان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد أصدر الأربعاء الماضي قرارا يقضي بتشكيل لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس برئاسته تتولى "إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس لإخلائها من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها".
كما شكل المنفي لجنة حقوقية مؤقتة برئاسة قاض تتولى متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز واجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية وحصر ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة وفق بيانين صادرين عن مكتبه الإعلامي.
وتهدف هذه الجهود وفق البعثة إلى "تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين" اضافة إلى "معالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وكذلك انتشار حالات الاحتجاز التعسفي" وفق البيان.
و الأربعاء اتفق المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية على إجراءات مشتركة لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة على إثر ما عاشته العاصمة طرابلس من توترات أمنية قبل أكثر من 3 أسابيع.
وجاء تشكيل اللجنتين بسبب ما شهدته وتشهده العاصمة طرابلس من توترات أمنية تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مستمرة مناوئة لحكومة الوحدة وأخرى مؤيدة لها. (النهاية)
ش ب م / ه س ص
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