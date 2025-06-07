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استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال جنوب الضفة الغربية

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال جنوب الضفة الغربية

2025-06-07 11:20:42
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 7 - 6 (كونا) -- استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت في بلدة (الظاهرية) جنوب (الخليل).
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الشاب مصطفى طلول (30 عاما) استشهد وأصيب آخران أحدهما في حالة خطرة عقب اطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من بلدة (الظاهرية).
وأوضح شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه الشبان بالقرب من حاجز عسكري تابع للاحتلال الاسرائيلي. (النهاية)

ن ق / ف ا س


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