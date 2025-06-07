استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال جنوب الضفة الغربية

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استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال جنوب الضفة الغربية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 7 - 6 (كونا) -- استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت في بلدة (الظاهرية) جنوب (الخليل).
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الشاب مصطفى طلول (30 عاما) استشهد وأصيب آخران أحدهما في حالة خطرة عقب اطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من بلدة (الظاهرية).
وأوضح شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه الشبان بالقرب من حاجز عسكري تابع للاحتلال الاسرائيلي. (النهاية)
ن ق / ف ا س
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الشاب مصطفى طلول (30 عاما) استشهد وأصيب آخران أحدهما في حالة خطرة عقب اطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من بلدة (الظاهرية).
وأوضح شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه الشبان بالقرب من حاجز عسكري تابع للاحتلال الاسرائيلي. (النهاية)
ن ق / ف ا س
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