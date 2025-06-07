موجز الأخبار على نشرة كونا السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) مكة المكرمة - حجاج بيت الله الحرام يرمون في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (أول أيام التشريق) الجمرات الثلاث مستهلين بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة؛ تأسيا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم - وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة تسهل انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات.

مكة المكرمة - رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور بدر المطيري يشيد بالرعاية المتميزة والخدمات الرفيعة المستوى التي تقدمها الحملات الكويتية للحجاج التابعين لها.

مكة المكرمة - رئيس الطاقم الطبي في بعثة الحج الكويتية الدكتور بسام البطحي يؤكد أن الحالة الصحية للحجاج الكويتيين "مطمئنة" وأن البعثة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي حالة مرضية.

مكة المكرمة - نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل يسلم سدنة بيت الله الحرام كسوة الكعبة المشرفة، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

عدن - بيت الزكاة الكويتي يوزع لحوم الأضاحي على 40800 شخص في تسع محافظات يمنية للتوسعة على الفئات الأشد ضعفا في اليمن في عيد الأضحى المبارك.

الكويت - الهلال الأحمر الكويتي يؤكد التزامه بدعم المبادرات الإنسانية التطوعية تعزيزا لقيم التكافل والتراحم في المجتمع.

الكويت - وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب الكويت بقرار منظمة العمل الدولية منح دولة فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" الذي اعتمد في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.

مكة المكرمة - ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يطالب المجتمع الدولي بإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني إذ يحل "عيد الأضحى المبارك هذا العام ومعاناة إخوتنا في فلسطين مستمرة نتيجة العدوان الإسرائيلي".

بيروت - قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) تنبه إلى أن القرار رقم 1701 يمنحها سلطة التنقل بحرية سواء بوجود الجيش اللبناني أو من دونه وذلك تعليقا على حادثة إيقاف أفراد تابعين لها في بلدة صريفا في جنوب لبنان. (النهاية) ه س ص