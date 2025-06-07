موجز الأخبار على نشرة كونا السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

موجز الأخبار على نشرة كونا السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش
مكة المكرمة - رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور بدر المطيري يشيد بالرعاية المتميزة والخدمات الرفيعة المستوى التي تقدمها الحملات الكويتية للحجاج التابعين لها.
مكة المكرمة - رئيس الطاقم الطبي في بعثة الحج الكويتية الدكتور بسام البطحي يؤكد أن الحالة الصحية للحجاج الكويتيين "مطمئنة" وأن البعثة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي حالة مرضية.
مكة المكرمة - نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل يسلم سدنة بيت الله الحرام كسوة الكعبة المشرفة، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
عدن - بيت الزكاة الكويتي يوزع لحوم الأضاحي على 40800 شخص في تسع محافظات يمنية للتوسعة على الفئات الأشد ضعفا في اليمن في عيد الأضحى المبارك.
الكويت - الهلال الأحمر الكويتي يؤكد التزامه بدعم المبادرات الإنسانية التطوعية تعزيزا لقيم التكافل والتراحم في المجتمع.
الكويت - وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب الكويت بقرار منظمة العمل الدولية منح دولة فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" الذي اعتمد في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.
مكة المكرمة - ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يطالب المجتمع الدولي بإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني إذ يحل "عيد الأضحى المبارك هذا العام ومعاناة إخوتنا في فلسطين مستمرة نتيجة العدوان الإسرائيلي".
بيروت - قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) تنبه إلى أن القرار رقم 1701 يمنحها سلطة التنقل بحرية سواء بوجود الجيش اللبناني أو من دونه وذلك تعليقا على حادثة إيقاف أفراد تابعين لها في بلدة صريفا في جنوب لبنان. (النهاية) ه س ص
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