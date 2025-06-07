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نائب أمير مكة يُسلم كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام

نائب أمير مكة يُسلم كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام

2025-06-07 11:19:40
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل توقيع محاضر تسليم كسوة الكعبة المشرفة، بحضور وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق الربيعة، ونائب كبير سدنة بيت الله الحرام عبدالملك بن طه الشيبي.
كما حضر مراسم التسليم، المهندس غازي بن ظافر الشهراني، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومنسوبو مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، إذ تأتي هذه المراسم إيذاناً بتغيير كسوة الكعبة المشرفة في غرة محرم 1447هـ، بعد أن أتمت الهيئة صناعة الكسوة الجديدة لهذا

وتأتي مراسم التسليم إيذانًا باستبدال كسوة الكعبة المشرفة في غرة محرم 1447هـ، بعد أن أتمت الهيئة صناعة الكسوة الجديدة لهذا العام، والتي تُصنع بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، باستخدام الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود، ويبلغ ارتفاع الثوب (14) مترًا، وفي الثلث الأعلى منه يوجد حزام عرضه (95) سنتيمترًا وطوله (47) مترًا، مكون من (16) قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.

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