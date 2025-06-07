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ذوو الشهداء والمصابين من القوات اليمنية يشكرون المملكة على جهودها في خدمة الحجاج
(MENAFN- Al Watan) عبّر ذوو الشهداء والمصابين من القوات اليمنية عن مشاعرهم الإيمانية خلال وجودهم في المشاعر المقدسة، في أجواء روحانية اتسمت بالسكينة والخشوع، مؤكدين ما لمسوه من عناية واهتمام طوال رحلتهم في الحج.
وأعرب الحجاج عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، على الرعاية الكريمة التي شملتهم، وعلى ما تقدمه المملكة من جهود متواصلة في خدمة ضيوف الرحمن، مثمنين الدور الكبير الذي قامت به قيادة القوات المشتركة في تيسير دخولهم وتنقلاتهم ورعايتهم ميدانيًا.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المتكاملة التي تبذلها وزارة الدفاع ممثلة في قيادة القوات المشتركة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان راحة الحجاج وتمام مناسكهم بأعلى درجات التنظيم والرعاية.
وأعرب الحجاج عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، على الرعاية الكريمة التي شملتهم، وعلى ما تقدمه المملكة من جهود متواصلة في خدمة ضيوف الرحمن، مثمنين الدور الكبير الذي قامت به قيادة القوات المشتركة في تيسير دخولهم وتنقلاتهم ورعايتهم ميدانيًا.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المتكاملة التي تبذلها وزارة الدفاع ممثلة في قيادة القوات المشتركة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان راحة الحجاج وتمام مناسكهم بأعلى درجات التنظيم والرعاية.
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