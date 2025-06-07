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ذوو الشهداء والمصابين من القوات اليمنية يشكرون المملكة على جهودها في خدمة الحجاج

ذوو الشهداء والمصابين من القوات اليمنية يشكرون المملكة على جهودها في خدمة الحجاج

2025-06-07 11:19:40
(MENAFN- Al Watan) عبّر ذوو الشهداء والمصابين من القوات اليمنية عن مشاعرهم الإيمانية خلال وجودهم في المشاعر المقدسة، في أجواء روحانية اتسمت بالسكينة والخشوع، مؤكدين ما لمسوه من عناية واهتمام طوال رحلتهم في الحج.
وأعرب الحجاج عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، على الرعاية الكريمة التي شملتهم، وعلى ما تقدمه المملكة من جهود متواصلة في خدمة ضيوف الرحمن، مثمنين الدور الكبير الذي قامت به قيادة القوات المشتركة في تيسير دخولهم وتنقلاتهم ورعايتهم ميدانيًا.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المتكاملة التي تبذلها وزارة الدفاع ممثلة في قيادة القوات المشتركة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان راحة الحجاج وتمام مناسكهم بأعلى درجات التنظيم والرعاية.

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