عذبي الناصر يتفقد مديرية أمن "الفروانية" ومخفر خيطان خلال عطلة عيد الأضحى المبارك



محافظ الفروانية ثمّن دور رجال الداخلية: الأمن ركيزة الأوطان وتعزيزه يتطلب تعاون الجميع



قام محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر مساء اليوم بجولة تفقدية على مديرية أمن محافظة الفروانية ومخفر خيطان للوقوف والاطلاع على الاستعدادات الأمنية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.وكان في استقباله مدير أمن محافظة الفروانية العميد محمد المطيري وعدد من القيادات الأمنية في نطاق محافظة الفروانية، حيث قام بتفقد غرفة عمليات وزارة الداخلية في مبنى مديرية الأمن، واستمع إلى شرح مفصل عن الخطة الأمنية الموضوعة خلال عطلة عيد الأضحى، كما قام المحافظ بزيارة مخفر خيطان للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية واستمع لأهم الموضوعات الخاصة بالأمور الأمنية في منطقة خيطان.وفي ختام الجولة التفقدية هنأ الشيخ عذبي الناصر رجال الداخلية بمناسبة عيد الاضحى المبارك، مثمنا دورهم وتفانيهم في أداء أعمالهم وجهودهم المستمرة خلال أيام العطل والأعياد في الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين في محافظة الفروانية، وأكد أن الأمن ركيزة الأوطان وتعزيزه يتطلب تعاون الجميع.