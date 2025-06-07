عذبي الناصر يتفقد مديرية أمن "الفروانية" ومخفر خيطان خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

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عذبي الناصر يتفقد مديرية أمن "الفروانية" ومخفر خيطان خلال عطلة عيد الأضحى المبارك
(MENAFN- Al-Anbaa)
قام محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر مساء اليوم بجولة تفقدية على مديرية أمن محافظة الفروانية ومخفر خيطان للوقوف والاطلاع على الاستعدادات الأمنية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.
وكان في استقباله مدير أمن محافظة الفروانية العميد محمد المطيري وعدد من القيادات الأمنية في نطاق محافظة الفروانية، حيث قام بتفقد غرفة عمليات وزارة الداخلية في مبنى مديرية الأمن، واستمع إلى شرح مفصل عن الخطة الأمنية الموضوعة خلال عطلة عيد الأضحى، كما قام المحافظ بزيارة مخفر خيطان للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية واستمع لأهم الموضوعات الخاصة بالأمور الأمنية في منطقة خيطان.
وفي ختام الجولة التفقدية هنأ الشيخ عذبي الناصر رجال الداخلية بمناسبة عيد الاضحى المبارك، مثمنا دورهم وتفانيهم في أداء أعمالهم وجهودهم المستمرة خلال أيام العطل والأعياد في الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين في محافظة الفروانية، وأكد أن الأمن ركيزة الأوطان وتعزيزه يتطلب تعاون الجميع.
محافظ الفروانية ثمّن دور رجال الداخلية: الأمن ركيزة الأوطان وتعزيزه يتطلب تعاون الجميع
قام محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر مساء اليوم بجولة تفقدية على مديرية أمن محافظة الفروانية ومخفر خيطان للوقوف والاطلاع على الاستعدادات الأمنية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.
وكان في استقباله مدير أمن محافظة الفروانية العميد محمد المطيري وعدد من القيادات الأمنية في نطاق محافظة الفروانية، حيث قام بتفقد غرفة عمليات وزارة الداخلية في مبنى مديرية الأمن، واستمع إلى شرح مفصل عن الخطة الأمنية الموضوعة خلال عطلة عيد الأضحى، كما قام المحافظ بزيارة مخفر خيطان للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية واستمع لأهم الموضوعات الخاصة بالأمور الأمنية في منطقة خيطان.
وفي ختام الجولة التفقدية هنأ الشيخ عذبي الناصر رجال الداخلية بمناسبة عيد الاضحى المبارك، مثمنا دورهم وتفانيهم في أداء أعمالهم وجهودهم المستمرة خلال أيام العطل والأعياد في الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين في محافظة الفروانية، وأكد أن الأمن ركيزة الأوطان وتعزيزه يتطلب تعاون الجميع.
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