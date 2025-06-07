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رئيس الطاقم الطبي في بعثة الحج: الحالة الصحية للحجاج الكويتيين مطمئنة

رئيس الطاقم الطبي في بعثة الحج: الحالة الصحية للحجاج الكويتيين مطمئنة

2025-06-07 11:19:06
(MENAFN- Al-Anbaa)


أكد رئيس الطاقم الطبي في بعثة الحج الكويتية د.بسام البطحي اليوم السبت أن الحالة الصحية للحجاج الكويتيين مطمئنة وأن جميعهم على ما يرام، داعيا إلى ضرورة اتباع الإرشادات الصحية التي وجهت للحملات للحفاظ على سلامتهم.
وقال البطحي في تصريح لـ «كونا»: إن جميع الحالات التي جاءت إلى العيادة استقرت حتى تلك التي تم تحويلها إلى مستشفى منى كانت كذلك، مشيرا إلى التعاون مع جميع الأطباء بمختلف حملات الحج.
وأضاف أن عيادة البعثة الطبية الموجودة في مقرها بفندق «فوروبوينت» في حي النسيم بمكة المكرمة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الحالات المرضية.
كما أشار إلى الزيارة التفقدية التي قام بها وكيل وزارة الصحة ورئيس الخدمات الطبية في بعثة الحج الكويتية د.عبدالرحمن المطيري بوقت سابق اليوم إلى مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية في حي النسيم بمكة المكرمة للاطمئنان على الحالة الصحية لأحد الحجاج الكويتيين الذين يتلقون الرعاية الطبية هناك والتي تأتي في إطار المتابعة المستمرة والحرص على صحة وسلامة حجاج الكويت.
وأكد د.البطحي عدم وجود نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية في عيادة منى أو في عيادة المقر وأن الطاقم الطبي على أتم الاستعداد في التعامل مع جميع الحالات، معربا عن شكره لتواصل وزير الصحة د.أحمد العوضي مع البعثة الطبية وتشجيعه لأعضاء البعثة الطبية.
وأشار إلى وجود بعض الحالات التي تعرضت إلى الإجهاد الحراري خاصة بعد رمي الجمرات، مؤكدا أن «جميعها بخير وتم التعامل معها».
ويشارك في بعثة الحج الكويتية عدد من الجهات الحكومية والنفع العام جاءت لخدمة ضيوف الرحمن تتمثل بوزارات الشؤون الإسلامية والخارجية والداخلية والإعلام والصحة إلى جانب قوة من الإطفاء العام والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للشباب وجمعية الهلال الأحمر.

MENAFN07062025000130011022ID1109648601

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