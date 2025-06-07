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أطباق تراثية تعكس هوية جازان الثقافية في عيد الأضحى - جريدة الوطن السعودية

أطباق تراثية تعكس هوية جازان الثقافية في عيد الأضحى - جريدة الوطن السعودية

2025-06-07 11:14:17
(MENAFN- Al Watan) تحتفي منطقة جازان بأطباقها التراثية في عيد الأضحى المبارك، والتي تعكس هويتها الثقافية وكرم أهلها، في وقت تشكل أطباق المحشوش والمغش والحنيذ، طقوس اجتماعية تجمع الأجيال، وتحيي ذكريات الماضي، وتعزز الروابط الأسرية.
ويحمل كل طبق قصة خاصة، تمزج بين النكهات الغنية والتقاليد المتوارثة، مضيفة رونقًا استثنائيًا لاحتفالات العيد، يعكس أصالة جازان وتفرد تراثها، فمن من روائح اللحم الممزوج بالبهارات التقليدية، إلى الأجواء العائلية المليئة بالضحكات والحكايات، تشكل هذه الأطباق قلب الاحتفال، مؤكدة مكانة جازان مركزًا للكرم والضيافة في المناسبات الدينية.
إحياء التقاليد
تصدر المحشوش، أو "الحميس" في بعض قرى جازان، قائمة أطباق العيد، كرمز ثقافي يبرز براعة الأهالي في حفظ لحوم الأضاحي بطرق تقليدية، ويعود أصله إلى زمن ما قبل الثلاجات، حيث ابتكر الأهالي طريقة لتغليف اللحم بالشحم، المعروف بـ"الصليل"، لحمايته من التلف والحفاظ عليه لأشهر، بل لعام كامل أحيانًا.
ويحضَّر المحشوش من لحم الخروف، غالبًا الفخذ أو الكتف، مع شحم أبيض نقي يُعد سر النكهة، ويُقطَّع اللحم والشحم إلى مكعبات صغيرة، ويُذاب الشحم على نار هادئة حتى يتحول إلى "صليل" ذهبي، ثم يُضاف اللحم ويُطهى ببطء مع بهارات بسيطة كالملح والهيل والقرفة، وقد يُضاف الكركم، وبعد الطهي، يُنقل إلى أوانٍ يتجمد فيها الشحم كطبقة واقية.
ويُقدَّم ساخنًا مع الخمير أو الأرز، كما تُقدِّمه بعض العائلات مع الطماطم ، ويؤكل مع الخبز.
غني بالبروتين والمعادن كالحديد والزنك، لكنه مرتفع السعرات، لذا يُنصح بتناوله باعتدال مع الخضروات.
ويعد تحضيره طقسا اجتماعيا، إذ تجتمع العائلات لتبادل الخبرات في أجواء مليئة بالحكايات، ورغم خطر اندثار هذا التراث، إلا أن الأسر الجازانية على الحفاظ عليه كجزء من هوية العيد.
وليمة الكرم
اختير المغش طبقًا رئيسيًا لجازان ضمن مبادرة "روايات الأطباق الوطنية" لهيئة فنون الطهي عام 2023، ليصبح رمزًا للكرم خلال عيد الأضحى.
ويُحضَّر في وعاء حجري يُسمى "المغش"، حيث يُمزج لحم الأضحية مع خضروات كالبامية والكوسا والبطاطس والطماطم، مُتبَّلًا بالكمون والهيل والفلفل الأسود والكركم.
ويتم وضعه ببطء في تنور "الميفا" أو الفرن، مما يمنحه مرقًا غنيًا، ويُقدَّم مع الأرز أو الخمير أو اللحوح أو الخبز، ليملأ البيوت برائحة الترابط.
وخلال العيد، عزز المغش أجواء الدفء العائلي، إذ تشارك الأسر في تحضيره، ويُحضَّر يوميًا في بعض البيوت على مدار العام، كما يُقدَّم كوجبة رسمية للضيوف في المناسبات، مما عزز مكانته الثقافية.
جوهرة التراث
يمثل الحنيذ، جوهرة التراث التهامي، حيث يتألق في موائد العيد، ويُحضَّر من لحم الأضحية، يُتبَّل بالملح، وقد تضيف بعض العائلات مزيجًا من البهارات، ثم يتم وضعه في تنور "الميفا" مع أغصان المرخ لساعات حتى يصبح طريًا، ويُقدَّم مع الأرز، معبرًا عن أسلوب الحياة التقليدي.
لوحة تراثية
تجسد أطباق جازان التراثية في عيد الأضحى، لوحة ثقافية أصيلة متوارثة، ويربط الماضي بالحاضر، وتجمع العائلات، وتُحيي ذكريات الأجيال.
ومن خلال هذه الأطباق، أكدت جازان مكانتها رمزًا للكرم والأصالة، حيث امتزجت النكهات بأجواء الفرح والترابط، تاركة أثرًا في قلوب الأهالي

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