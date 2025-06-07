ذبح أضحية كل دقيقة بمسلخ صامطة - جريدة الوطن السعودية

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ذبح أضحية كل دقيقة بمسلخ صامطة - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) شهد مسلخ محافظة صامطة تنظيمًا استثنائيًا خلال اليومين الأول والثاني من عيد الأضحى المبارك، بدعم من خدمة الحجز الإلكتروني عبر منصة "نما" التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، في وقت ساهمت المنصة في تنظيم عمليات الذبح، وتقليل الازدحام، وتسهيل تجربة المستفيدين، مما عزز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات.
حجز إلكتروني
أتاح نظام الحجز عبر "نما" اختيار المسلخ والموعد المناسب، مع اشتراط حضور صاحب الأضحية قبل ساعة من الموعد، ويضم المسلخ فريقًا من 23 جزارًا محترفًا، وطبيبًا بيطريًا، ومساعدًا طبيًا، و9 عمال دعم، لضمان جودة الخدمة وسلامة الأضاحي.
1440 أضحية
نجح المسلخ في ذبح 720 أضحية يوميًا، بمعدل 60 أضحية في الساعة، ليصل الإجمالي إلى 1440 أضحية خلال اليومين، مما يعكس كفاءة الفريق والتجهيزات المتقدمة، ويلبي المسلخ الطلب المتزايد على اللحوم في صامطة والقرى المجاورة، مؤكدًا مكانته كمركز رئيسي لخدمة المواطنين.
تنظيم اقتصادي
أعرب المواطنون في محافظة صامطة عن رضاءهم الكبير عن خدمة الحجز الإلكتروني عبر منصة "نما"، التي وفرت الوقت والجهد، وحققت تجربة سلسة ومنظمة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، مشيدين بالتنظيم المميز الذي قلّل بشكل كبير من مدة الانتظار، مما ساهم في تخفيف الضغط النفسي والجسدي خلال هذا الموسم المزدحم.
وقال تركي مدخلي أحد المستفيدين: أن الخدمة سهّلت ذبح الأضحية بشكل كبير، وكانت العملية سلسة دون تأخير، حيث تمكنت من إنهاء العملية بسرعة وسهولة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأضاف حسام زيد أن لخدمة اختصرت الكثير من المتاعب التي كنا نواجهها سابقًا، وسعر الذبح 70 ريالًا للأضحية، سواء بتقطيع مندي أو أرباع، يعد معقولًا.
وأثنى فيصل مدخلي على سرعة الخدمة، قائلاً: "حجزت عبر المنصة قبل العيد بيوم واحد فقط، وحصلت على موعد بسهولة، واستغرقت العملية 30 دقيقة فقط، مما يعكس كفاءة النظام والفريق العامل."
وأبدى جابر مدخلي ملاحظته حول تسعير الخدمة، قائلًا: "سعر الذبح 70 ريالًا خلال العيد يُعتبر مرتفعًا مقارنة بـ23 ريالًا للذبيحة في الأيام العادية، وأتمنى توحيد الأسعار أو تقليل الفارق لتخفيف العبء على المواطنين.
تحديد المواعيد
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الاستفادة من منصة "نما" لتحديد المواعيد بسهولة، مؤكدة أن الخدمة خطوة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بتحسين الخدمات العامة وجودة الحياة.
حجز إلكتروني
أتاح نظام الحجز عبر "نما" اختيار المسلخ والموعد المناسب، مع اشتراط حضور صاحب الأضحية قبل ساعة من الموعد، ويضم المسلخ فريقًا من 23 جزارًا محترفًا، وطبيبًا بيطريًا، ومساعدًا طبيًا، و9 عمال دعم، لضمان جودة الخدمة وسلامة الأضاحي.
1440 أضحية
نجح المسلخ في ذبح 720 أضحية يوميًا، بمعدل 60 أضحية في الساعة، ليصل الإجمالي إلى 1440 أضحية خلال اليومين، مما يعكس كفاءة الفريق والتجهيزات المتقدمة، ويلبي المسلخ الطلب المتزايد على اللحوم في صامطة والقرى المجاورة، مؤكدًا مكانته كمركز رئيسي لخدمة المواطنين.
تنظيم اقتصادي
أعرب المواطنون في محافظة صامطة عن رضاءهم الكبير عن خدمة الحجز الإلكتروني عبر منصة "نما"، التي وفرت الوقت والجهد، وحققت تجربة سلسة ومنظمة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، مشيدين بالتنظيم المميز الذي قلّل بشكل كبير من مدة الانتظار، مما ساهم في تخفيف الضغط النفسي والجسدي خلال هذا الموسم المزدحم.
وقال تركي مدخلي أحد المستفيدين: أن الخدمة سهّلت ذبح الأضحية بشكل كبير، وكانت العملية سلسة دون تأخير، حيث تمكنت من إنهاء العملية بسرعة وسهولة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأضاف حسام زيد أن لخدمة اختصرت الكثير من المتاعب التي كنا نواجهها سابقًا، وسعر الذبح 70 ريالًا للأضحية، سواء بتقطيع مندي أو أرباع، يعد معقولًا.
وأثنى فيصل مدخلي على سرعة الخدمة، قائلاً: "حجزت عبر المنصة قبل العيد بيوم واحد فقط، وحصلت على موعد بسهولة، واستغرقت العملية 30 دقيقة فقط، مما يعكس كفاءة النظام والفريق العامل."
وأبدى جابر مدخلي ملاحظته حول تسعير الخدمة، قائلًا: "سعر الذبح 70 ريالًا خلال العيد يُعتبر مرتفعًا مقارنة بـ23 ريالًا للذبيحة في الأيام العادية، وأتمنى توحيد الأسعار أو تقليل الفارق لتخفيف العبء على المواطنين.
تحديد المواعيد
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الاستفادة من منصة "نما" لتحديد المواعيد بسهولة، مؤكدة أن الخدمة خطوة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بتحسين الخدمات العامة وجودة الحياة.
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