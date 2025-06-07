  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ذبح أضحية كل دقيقة بمسلخ صامطة - جريدة الوطن السعودية

ذبح أضحية كل دقيقة بمسلخ صامطة - جريدة الوطن السعودية

2025-06-07 11:14:16
(MENAFN- Al Watan) شهد مسلخ محافظة صامطة تنظيمًا استثنائيًا خلال اليومين الأول والثاني من عيد الأضحى المبارك، بدعم من خدمة الحجز الإلكتروني عبر منصة "نما" التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، في وقت ساهمت المنصة في تنظيم عمليات الذبح، وتقليل الازدحام، وتسهيل تجربة المستفيدين، مما عزز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات.
حجز إلكتروني
أتاح نظام الحجز عبر "نما" اختيار المسلخ والموعد المناسب، مع اشتراط حضور صاحب الأضحية قبل ساعة من الموعد، ويضم المسلخ فريقًا من 23 جزارًا محترفًا، وطبيبًا بيطريًا، ومساعدًا طبيًا، و9 عمال دعم، لضمان جودة الخدمة وسلامة الأضاحي.
1440 أضحية
نجح المسلخ في ذبح 720 أضحية يوميًا، بمعدل 60 أضحية في الساعة، ليصل الإجمالي إلى 1440 أضحية خلال اليومين، مما يعكس كفاءة الفريق والتجهيزات المتقدمة، ويلبي المسلخ الطلب المتزايد على اللحوم في صامطة والقرى المجاورة، مؤكدًا مكانته كمركز رئيسي لخدمة المواطنين.
تنظيم اقتصادي
أعرب المواطنون في محافظة صامطة عن رضاءهم الكبير عن خدمة الحجز الإلكتروني عبر منصة "نما"، التي وفرت الوقت والجهد، وحققت تجربة سلسة ومنظمة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، مشيدين بالتنظيم المميز الذي قلّل بشكل كبير من مدة الانتظار، مما ساهم في تخفيف الضغط النفسي والجسدي خلال هذا الموسم المزدحم.
وقال تركي مدخلي أحد المستفيدين: أن الخدمة سهّلت ذبح الأضحية بشكل كبير، وكانت العملية سلسة دون تأخير، حيث تمكنت من إنهاء العملية بسرعة وسهولة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأضاف حسام زيد أن لخدمة اختصرت الكثير من المتاعب التي كنا نواجهها سابقًا، وسعر الذبح 70 ريالًا للأضحية، سواء بتقطيع مندي أو أرباع، يعد معقولًا.
وأثنى فيصل مدخلي على سرعة الخدمة، قائلاً: "حجزت عبر المنصة قبل العيد بيوم واحد فقط، وحصلت على موعد بسهولة، واستغرقت العملية 30 دقيقة فقط، مما يعكس كفاءة النظام والفريق العامل."
وأبدى جابر مدخلي ملاحظته حول تسعير الخدمة، قائلًا: "سعر الذبح 70 ريالًا خلال العيد يُعتبر مرتفعًا مقارنة بـ23 ريالًا للذبيحة في الأيام العادية، وأتمنى توحيد الأسعار أو تقليل الفارق لتخفيف العبء على المواطنين.
تحديد المواعيد
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الاستفادة من منصة "نما" لتحديد المواعيد بسهولة، مؤكدة أن الخدمة خطوة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بتحسين الخدمات العامة وجودة الحياة.

MENAFN07062025000089011017ID1109648596

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث