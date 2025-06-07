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نجاح توصيل الأدوية بالدرونز للحجاج

نجاح توصيل الأدوية بالدرونز للحجاج

2025-06-07 11:12:44
(MENAFN- Al Watan) أتمت وزارة الصحة الإطلاق التجريبي لخدمة توصيل الأدوية باستخدام الطائرات بدون طيار بنجاح، بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في المشاعر المقدسة.
وكانت الوزارة قد اعتمدت استخدام الطائرات بدون طيار لنقل الأدوية خلال موسم الحج، بهدف تسريع الخدمة الطبية في المشاعر وتحسين الاستجابة للحالات العاجلة.
في إطار الجهود الرامية إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة خلال موسم الحج، أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل عن بدء تطبيق خدمة جديدة تعتمد على استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المشاعر المقدسة.

وتهدف هذه التقنية إلى تسريع الاستجابة للحالات الطبية وتقليص زمن إيصال الإمدادات الدوائية، لا سيما في المواقع التي تشهد كثافة مرتفعة ويصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية.
وأشار الجلاجل إلى أن إدخال هذا النوع من التقنيات يشكّل تقدمًا مهمًا في آليات الدعم اللوجستي الطبي. وبيّن الجلاجل أن التجارب التشغيلية لهذه الخدمة أثبتت نجاحها، حيث تم تقليص وقت توصيل الأدوية من ساعة ونصف إلى ست دقائق فقط، ما يعزز من قدرة الوزارة على تلبية الاحتياجات العاجلة بكفاءة عالية.
تم اعتماد هذه التقنية ضمن خطة وزارة الصحة لموسم الحج، بالتعاون مع فرق العمل الميدانية واللوجستية، في مواقع مختلفة داخل المشاعر. وتُدار الطائرات عبر أنظمة ذكية تتيح تتبع الشحنات بدقة، وضمان إيصالها في الوقت المناسب إلى المواقع المحددة.
ويأتي هذا التحول ضمن استراتيجية الوزارة في تبني الحلول التقنية الحديثة بهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال الاعتماد على وسائل ذكية تسهم في تقليل الوقت والجهد، وتحسين توزيع الإمدادات، خصوصًا في الحالات الطارئة التي تتطلب سرعة في التدخل.
وأكد الجلاجل أن وزارة الصحة تواصل تطوير خدماتها لتتواكب مع متطلبات موسم الحج والتحديات المتعلقة بالكثافة البشرية العالية في المشاعر. كما أوضح أن تقنيات الدرون تسهم في رفع مستوى الجاهزية وتعزز من قدرة الطواقم الطبية على التصرف الفوري في حالات الطوارئ.
وتُعد هذه المبادرة جزءًا من منظومة أوسع تم العمل على تطويرها هذا العام، بدعم حكومي كبير للقطاع الصحي، وتنسيق مكثف بين الجهات المعنية لضمان موسم حج آمن، دون تأخير في الإمدادات الطبية، مع الجاهزية للتعامل مع الحالات الصحية كافة بكفاءة عالية.
وتم تجهيز الطائرات المستخدمة بمواصفات تتيح لها التحليق بمرونة في أجواء المشاعر، ونقل كميات مدروسة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية، مع القدرة على الوصول إلى المواقع المستهدفة في وقت قياسي.

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