ولي العهد: على المجتمع الدولي إنهاء الكارثة في فلسطين

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ولي العهد: على المجتمع الدولي إنهاء الكارثة في فلسطين
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أقام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر منى، اليوم، حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام يتقدمهم فخامة الرئيس الموريتناي محمد ولد الغزواني، ورئيس المالديف الدكتور محمد معز، ونائبة رئيس جمهورية بنين السيدة مريم شابي تالاتا زيمي بيريما، والرئيس الصومالي الأسبق السيد شريف شيخ أحمد.
وشدد ولي العهد في كلمته، على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في إنهاء التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي في فلسطين.
وأكد أهمية حماية المدنيين الأبرياء وإيجاد واقع جديد، تنعم فيه فلسطين بالسلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وقال الأمير محمد بن سلمان إن "معاناة إخوتنا في فلسطين مستمرة نتيجة العدوان الإسرائيلي".
وشدد ولي العهد في كلمته، على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في إنهاء التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي في فلسطين.
وأكد أهمية حماية المدنيين الأبرياء وإيجاد واقع جديد، تنعم فيه فلسطين بالسلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وقال الأمير محمد بن سلمان إن "معاناة إخوتنا في فلسطين مستمرة نتيجة العدوان الإسرائيلي".
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