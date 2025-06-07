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ولي العهد: على المجتمع الدولي إنهاء الكارثة في فلسطين

ولي العهد: على المجتمع الدولي إنهاء الكارثة في فلسطين

2025-06-07 11:12:43
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أقام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر منى، اليوم، حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام يتقدمهم فخامة الرئيس الموريتناي محمد ولد الغزواني، ورئيس المالديف الدكتور محمد معز، ونائبة رئيس جمهورية بنين السيدة مريم شابي تالاتا زيمي بيريما، والرئيس الصومالي الأسبق السيد شريف شيخ أحمد.
وشدد ولي العهد في كلمته، على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في إنهاء التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي في فلسطين.
وأكد أهمية حماية المدنيين الأبرياء وإيجاد واقع جديد، تنعم فيه فلسطين بالسلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وقال الأمير محمد بن سلمان إن "معاناة إخوتنا في فلسطين مستمرة نتيجة العدوان الإسرائيلي".

MENAFN07062025000089011017ID1109648594

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