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1920 نشرة جوية كل ساعة.. نظام الأرصاد المتطور بالمشاعر

1920 نشرة جوية كل ساعة.. نظام الأرصاد المتطور بالمشاعر

2025-06-07 11:12:43
(MENAFN- Al Watan) يُصدر المركز الوطني للأرصاد في المشاعر المقدسة 1920 نشرة جوية كل ساعة طوال موسم الحج هذا العام لتقديم المشورة للحجاج، حيث تصل درجات الحرارة، وخاصة حول منى، إلى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية.
ويتم توليد النشرات الجوية من 16 محطة أرصاد جوية آلية ومحطتين يدويتين في منى وعرفة، بالإضافة إلى وحدات الرصد المتنقلة.
وتعمل محطات رصد الطقس المجهزة بأنظمة متطورة وتكنولوجيا حديثة، بما في ذلك الرادار وصور الأقمار الصناعية ونماذج الطقس، على تغذية البيانات إلى غرفة عمليات متكاملة تعمل على مدار 24 ساعة يومياً لتوفير التحديثات الجوية.
ويضمن ذلك تغطية كاملة بنسبة 100% في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى المواقع الرئيسية مثل الموانئ والمطارات وطرق الربط.
وتتراوح درجات الحرارة اليوم بين 33 و44 درجة مئوية، على أن تبلغ ذروتها ما بين الساعة التاسعة صباحاً والثالثة عصراً. ويواصل الحجاج رمي الجمرات الثلاث، ويستمر ذلك اليوم وغداً.
وبناء على الرصد فإن الفترة ما بين منتصف الليل والصبح هي الأمثل، حيث يبدأ معظم الحجاج رحلتهم إلى منطقة الجمرات بعد الانتهاء من صلاة الصبح.

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