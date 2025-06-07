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147 ألف خدمة صحية للحجاج حتى 11 ذي الحجة

147 ألف خدمة صحية للحجاج حتى 11 ذي الحجة

2025-06-07 11:12:43
(MENAFN- Al Watan) قدّمت المنظومة الصحية أكثر من 147 ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بداية موسم حج 1446هـ حتى الحادي عشر من شهر ذي الحجة، ضمن جهودها لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، تماشيًا مع مستهدفات برنامجي "تحول القطاع الصحي" و"خدمة ضيوف الرحمن"، المنبثقين من رؤية المملكة 2030، بما يسهم في دعم صحة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بأمان ويسر.
وكشفت البيانات الصحية، عن استفادة أكثر من 80,603 حجاج من خدمات المراكز الصحية، فيما استقبلت أقسام الطوارئ 35,176 حالة، والعيادات الخارجية 7,541 مراجعًا، وبلغ عدد الحالات المنومة في المستشفيات 5,619 حالة، منها 2,626 حالة في العناية المركزة، أُجريت 248 عملية قسطرة قلبية و18 عملية قلب مفتوح.
وتمضي المنظومة الصحية في تكثيف جهودها، مستثمرةً أحدث التقنيات والكوادر المتخصصة، لتهيئة بيئة صحية تُعين ضيوف الرحمن على إتمام مناسكهم بيسر واطمئنان.

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