147 ألف خدمة صحية للحجاج حتى 11 ذي الحجة

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147 ألف خدمة صحية للحجاج حتى 11 ذي الحجة
(MENAFN- Al Watan) قدّمت المنظومة الصحية أكثر من 147 ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بداية موسم حج 1446هـ حتى الحادي عشر من شهر ذي الحجة، ضمن جهودها لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، تماشيًا مع مستهدفات برنامجي "تحول القطاع الصحي" و"خدمة ضيوف الرحمن"، المنبثقين من رؤية المملكة 2030، بما يسهم في دعم صحة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بأمان ويسر.
وكشفت البيانات الصحية، عن استفادة أكثر من 80,603 حجاج من خدمات المراكز الصحية، فيما استقبلت أقسام الطوارئ 35,176 حالة، والعيادات الخارجية 7,541 مراجعًا، وبلغ عدد الحالات المنومة في المستشفيات 5,619 حالة، منها 2,626 حالة في العناية المركزة، أُجريت 248 عملية قسطرة قلبية و18 عملية قلب مفتوح.
وتمضي المنظومة الصحية في تكثيف جهودها، مستثمرةً أحدث التقنيات والكوادر المتخصصة، لتهيئة بيئة صحية تُعين ضيوف الرحمن على إتمام مناسكهم بيسر واطمئنان.
وكشفت البيانات الصحية، عن استفادة أكثر من 80,603 حجاج من خدمات المراكز الصحية، فيما استقبلت أقسام الطوارئ 35,176 حالة، والعيادات الخارجية 7,541 مراجعًا، وبلغ عدد الحالات المنومة في المستشفيات 5,619 حالة، منها 2,626 حالة في العناية المركزة، أُجريت 248 عملية قسطرة قلبية و18 عملية قلب مفتوح.
وتمضي المنظومة الصحية في تكثيف جهودها، مستثمرةً أحدث التقنيات والكوادر المتخصصة، لتهيئة بيئة صحية تُعين ضيوف الرحمن على إتمام مناسكهم بيسر واطمئنان.
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