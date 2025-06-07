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نقلة بأفكار نوعية.. السعودية تتوسع في استخدام تكنولوجيا الحج

نقلة بأفكار نوعية.. السعودية تتوسع في استخدام تكنولوجيا الحج

2025-06-07 11:12:43
(MENAFN- Al Watan) مع توافد أكثر من 1.5 مليون حاج إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج هذا العام، تعتمد السعودية بشكل كبير على التكنولوجيا لإدارة أكبر تجمع ديني سنوي في العالم.
طائرات مسيرة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تراقب الحشود، وتُقيّم المخاطر المحتملة، بل وتُوصل الأدوية. وتحت الأقدام، تُحفظ أرضيات المسجد الحرام الرخامية بين 22 و24 درجة مئوية بفضل أكبر نظام تكييف هواء في العالم.
وتنتشر الآلاف من مراوح الرذاذ، والممرات المظللة، ومحطات المياه - كل ذلك في إطار جهد لوجستي ضخم لحماية الحجاج من درجات الحرارة الشديدة.
ضمان السلامة
تبدو هذه الإجراءات ظاهريًا معقولة، بل ضرورية. فمع تفاقم تغير المناخ واستمرار استقطاب الحج لأعداد متزايدة، أصبح ضمان السلامة أمرًا بالغ الأهمية.
يشهد هذا العام الظهور الأول لطائرة الدرون "فالكون"، التي طورتها المديرية العامة للدفاع المدني. إنها ليست مجرد أداة مراقبة، بل هي آلة جاهزة لمكافحة الحرائق والإنقاذ، يمكنها الطيران لمدة تصل إلى 12 ساعة، وتحمل حمولة وزنها 40 كجم، وتبث صورًا حرارية وبثًا مباشرًا إلى مراكز القيادة. صُممت هذه الطائرة للبيئات المعقدة، من المباني الشاهقة والحشود الكثيفة إلى المناطق الصناعية والمواقع الخطرة، ما يجعلها إضافة عملية لأكبر تنظيم للحشود في العالم.
توظيف التقنية
إن التقنية جزء لا يتجزأ من المهام الموكلة للجهات المشرفة على الحج، فمن المهم إدراك أن ذلك يخدم الحجاج بشكل كبير، كما أن هذا التوظيف يلقي نظرةً على هويةٍ وطنيةٍ جديدةٍ - هويةٍ تدمج التراث الديني بالبراعة التقنية. تستضيف مكة المكرمة والمدينة المنورة معظم غرف الفنادق في المملكة، القائمة منها والقيد الإنشاء، مما يعكس أهمية الحج والعمرة في أجندة رؤية المملكة 2030.
في الواقع، قد يكون هنا درسٌ للدول الأخرى أيضًا. سواءً تعلق الأمر بإدارة المهرجانات الدينية أو الفعاليات الثقافية أو الحشود الحضرية، فإنّ المزج بين القديم والجديد أصبح تحديًا عالميًا.

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