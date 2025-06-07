محاولة اغتيال مرشح رئاسي في كولومبيا خلال فعالية انتخابية ببوغوتا

محاولة اغتيال مرشح رئاسي في كولومبيا خلال فعالية انتخابية ببوغوتا
خبرني - أُصيب مرشح الرئاسة الكولومبية ميغيل أوريبي، السبت، بطلق ناري خلال مشاركته في فعالية انتخابية بالعاصمة بوغوتا، وفقًا لما أعلنته الشرطة الوطنية الكولومبية، وفقا لما ذكرته "أ ف ب" ووسائل إعلام كولومبية.
وأفاد رئيس بلدية بوغوتا، كارلوس غالان، أن أوريبي يخضع حاليًا للعلاج الطارئ بعد تعرضه للهجوم في حي فونتيبون، مشيرًا إلى أن شبكة المستشفيات في العاصمة وُضعت في حالة تأهب قصوى تحسبًا لنقله إلى منشأة طبية أخرى إذا لزم الأمر.
وأكد غالان أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم قد تم اعتقاله.
وأصدرت الحكومة الكولومبية بيانًا أدانت فيه الهجوم على أوريبي، ووصفت الاعتداء بأنه "عمل عنيف وخطير ضد الديمقراطية".
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