الخليفي: ديمبلي يستحق الكرة الذهبية هذا الموسم
خبرني - أكد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أحقية عثمان ديمبلي في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العام بعدما ساعد الفريق في التتويج بالثلاثية، بينها لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة.
وحصل ديمبلي على جائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بعدما قاد الفريق للفوز بالبطولة القارية إذ حقق سان جيرمان انتصارا كبيرا 5-صفر على إنتر ميلان في النهائي.
وعانى ديمبلي في بداية الموسم، واستبعده المدرب لويس إنريكي من مباراة سان جيرمان أمام أرسنال في مرحلة الدوري من دوري الأبطال لأسباب انضباطية، لكن اللاعب (28 عاما) سجل بعد ذلك ثمانية أهداف في البطولة بعد أن قدم كرة قدم شاملة.
وقال الخليفي أثناء ظهوره في برنامج المجلس عبر قنوات الكاس القطرية: «الجمهور اليوم يردد ديمبلي بالون دور (الكرة الذهبية) يغنوها، صارت أغنية. فعلا يستحق. يستحق لمستواه الفني، يستحق لأهدافه وشخصيته وأداؤه القتالي في الملعب. أكثر واحد يجري...».
كما أثنى الخليفي على لويس إنريكي قائلاً «أفضل مدرب يطور اللاعبين الصغار. يحب اللاعبين الصغار. تلاحظ أن اللاعبين الذين تعاقدنا معهم مؤخرا أكبرهم عمراً 23 عاماً أو 24 عاماً على أقصى تقدير. يحب الروح القتالية ويحب اللاعب الذي يركض، وكريم في الملعب بعطائه».
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