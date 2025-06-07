إسرائيل تعلن قتل قائد كتائب المجاهدين في غزة

إسرائيل تعلن قتل قائد كتائب المجاهدين في غزة
تل أبيب - (د ب أ): قال الجيش الإسرائيلي أمس إنه قتل قائد كتائب المجاهدين الذي أفادت تقارير بمسؤوليته المباشرة عن خطف شيري بيباس ونجليها وقتلهم.
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قتل «أسعد أبو شريعة» في مدينة غزة شمالي القطاع المحاصر في عملية خاصة مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت).
وذكرت تقارير أنه تولى قيادة كتائب المجاهدين الصغيرة نسبيا في السنوات القليلة الماضية.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن «أبو شريعة» دخل مستوطنة نير عوز في السابع من أكتوبر 2023، وكان أحد القادة في الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى.
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