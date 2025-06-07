إسرائيل تعلن قتل قائد كتائب المجاهدين في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

تل‭ ‬أبيب‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬قتل‭ ‬قائد‭ ‬كتائب‭ ‬المجاهدين‭ ‬الذي‭ ‬أفادت‭ ‬تقارير‭ ‬بمسؤوليته‭ ‬المباشرة‭ ‬عن‭ ‬خطف‭ ‬شيري‭ ‬بيباس‭ ‬ونجليها‭ ‬وقتلهم‭. ‬

وذكر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬قتل‭ ‬‮«‬أسعد‭ ‬أبو‭ ‬شريعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬شمالي‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬خاصة‭ ‬مشتركة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وجهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ (‬شين‭ ‬بيت‭). ‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أنه‭ ‬تولى‭ ‬قيادة‭ ‬كتائب‭ ‬المجاهدين‭ ‬الصغيرة‭ ‬نسبيا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭. ‬

وأشار‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬شريعة‮»‬‭ ‬دخل‭ ‬مستوطنة‭ ‬نير‭ ‬عوز‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬وكان‭ ‬أحد‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬المفاجئ‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وفصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬أخرى‭. ‬