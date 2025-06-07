إيران تندد بـ"النزعة العنصرية" لقرار منع السفر إلى الولايات المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

طهران‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬نددت‭ ‬طهران‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬بـ‮«‬النزعة‭ ‬العنصرية‮»‬‭ ‬لإدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قرارها‭ ‬منع‭ ‬سفر‭ ‬رعايا‭ ‬12‭ ‬دولة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬إيران،‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬شؤون‭ ‬الإيرانيين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬هاشمي‭ ‬رجا‭: ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬دليل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬هيمنة‭ ‬النزعة‭ ‬التفوقية‭ ‬والعنصرية‭ ‬على‭ ‬صانعي‭ ‬السياسات‭ ‬الأمريكيين‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬منع‭ ‬سفر‭ ‬رعايا‭ ‬12‭ ‬دولة‭ ‬وفرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬رعايا‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬‮«‬يؤشر‭ ‬الى‭ ‬العداوة‭ ‬العميقة‭ ‬لصانعي‭ ‬السياسات‭ ‬الأمريكيين‭ ‬حيال‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬والشعوب‭ ‬المسلمة‮»‬‭. ‬

وأصدر‭ ‬ترامب‭ ‬الأربعاء‭ ‬قرار‭ ‬منع‭ ‬السفر،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬برّرها‭ ‬برغبته‭ ‬في‭ ‬‮«‬حماية‮»‬‭ ‬مواطنيه‭ ‬من‭ ‬‮«‬إرهابيين‭ ‬أجانب‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬إنّ‭ ‬الحظر‭ ‬الذي‭ ‬سيدخل‭ ‬حيّز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬يونيو‭ ‬الحالي‭ ‬يشمل‭ ‬مواطني‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬أفغانستان،‭ ‬وبورما،‭ ‬وتشاد،‭ ‬وجمهورية‭ ‬الكونغو،‭ ‬وغينيا‭ ‬الاستوائية،‭ ‬وإريتريا،‭ ‬وهايتي،‭ ‬وإيران،‭ ‬وليبيا،‭ ‬والصومال،‭ ‬والسودان،‭ ‬واليمن‭. ‬أما‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬المستهدفة‭ ‬بقيود‭ ‬على‭ ‬سفر‭ ‬رعاياها‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فهي‭ ‬بوروندي،‭ ‬وكوبا،‭ ‬ولاوس،‭ ‬وسيراليون،‭ ‬وتوغو،‭ ‬وتركمانستان،‭ ‬وفنزويلا‭. ‬

ويعود‭ ‬إدراج‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬التي‭ ‬تنتهج‭ ‬سياسة‭ ‬صارمة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الهجرة،‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬القائمة،‭ ‬إلى‭ ‬افتقارها‭ ‬إلى‭ ‬حكومات‭ ‬فعّالة‭ ‬وميل‭ ‬رعايا‭ ‬بعض‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬صلاحية‭ ‬تأشيراتهم‭. ‬أما‭ ‬إيران‭ ‬فقد‭ ‬أدرجتها‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القائمة‭ ‬بسبب‭ ‬دعمها‭ ‬‮«‬للإرهاب‮»‬‭. ‬ورأى‭ ‬هاشمي‭ ‬رجا‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬ينتهك‭ ‬المبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬ويحرم‭ ‬‮«‬مئات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬السفر‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬جنسيتهم‭ ‬أو‭ ‬دينهم‭ ‬حصرا‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يشكّل‭ ‬‮«‬تمييزا‭ ‬عنصريا‭ ‬منهجيا‮»‬‭ ‬وسيترتب‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬مسؤولية‭ ‬دولية‮»‬‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وبحسب‭ ‬احصاءات‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬رعاياها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬1 , 5‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬جالية‭ ‬إيرانية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭. ‬

وإلى‭ ‬ذلك‭ ‬دعت‭ ‬حكومة‭ ‬طالبان‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬الأفغان‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الهجرة‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬أفغانستان،‭ ‬بعدما‭ ‬شددت‭ ‬واشنطن‭ ‬شروط‭ ‬الدخول‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬الحظر‭ ‬الأمريكي،‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حسن‭ ‬أخوند‭ ‬امس‭ ‬السبت‭ ‬الأفغان‭ ‬الى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬بلادهم،‭ ‬قائلا‭ ‬إنهم‭ ‬سيحظون‭ ‬بالحماية‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تعاونوا‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقودها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬عقدين‭ ‬ضد‭ ‬تمرد‭ ‬طالبان‭. ‬

وقال‭ ‬أخوند‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬لمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬بثها‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭: ‬‮«‬أقول‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يشعرون‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬أغلقت‭ ‬أبوابها‭ ‬أمام‭ ‬الأفغان‭: ‬عودوا‭ ‬إلى‭ ‬بلادكم،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬خدمتم‭ ‬الأمريكيين‭ ‬مدة‭ ‬20‭ ‬أو‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافهم،‭ ‬ودمرتم‭ ‬النظام‭ ‬الإسلامي‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تتعرّضوا‭ ‬لأي‭ ‬إساءة‭ ‬أو‭ ‬مشكلة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬لطالبان‭ ‬هبة‭ ‬الله‭ ‬أخوندزاده‮»‬‭ ‬منح‭ ‬العفو‭ ‬للجميع‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬أعلنت‭ ‬سلطات‭ ‬طالبان‭ ‬عفوا‭ ‬عاما‭ ‬عن‭ ‬الأفغان‭ ‬الذين‭ ‬تعاونوا‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬والحكومة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الغرب‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬تحدثت‭ ‬تقارير‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬قتل‭ ‬واعتقال‭ ‬وانتهاكات‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬القضاء‭.‬