إغلاق مخيم الركبان للنازحين على الحدود السورية مع الأردن والعراق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

دمشق‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أغلق‭ ‬مخيم‭ ‬الركبان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬سوريين‭ ‬عند‭ ‬مثلث‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬العراقية‭ ‬الأردنية‭ ‬أبوابه،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬ومنظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية،‭ ‬بعد‭ ‬مغادرة‭ ‬آخر‭ ‬العائلات‭ ‬التي‭ ‬عاشت‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬سيئة‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع‭. ‬وكتب‭ ‬وزير‭ ‬الطوارئ‭ ‬والكوارث‭ ‬رائد‭ ‬الصالح‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إغلاق‭ ‬مخيم‭ ‬الركبان‭ ‬يمثل‭ ‬نهاية‭ ‬لواحدة‭ ‬من‭ ‬أقسى‭ ‬المآسي‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬أهلنا‭ ‬النازحون‮»‬‭. ‬وكتب‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬حمزة‭ ‬المصطفى‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬نفسها‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بتفكيك‭ ‬مخيم‭ ‬الركبان‭ ‬وعودة‭ ‬النازحين‭ ‬يُطوى‭ ‬فصل‭ ‬مأساوي‭ ‬وحزين‭ ‬من‭ ‬قصص‭ ‬النزوح‭ ‬التي‭ ‬صنعتها‭ ‬آلة‭ ‬الحرب‭ ‬للنظام‭ ‬البائد‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الركبان‭ ‬مجرد‭ ‬مخيم،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬مثلث‭ ‬الموت‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬على‭ ‬قساوة‭ ‬الحصار‭ ‬والتجويع،‭ ‬حيث‭ ‬ترك‭ ‬النظام‭ ‬الناس‭ ‬لمواجهة‭ ‬مصيرهم‭ ‬المؤلم‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬القاحلة‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬المنظمة‭ ‬السورية‭ ‬للطوارئ‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬إنسانية‭ ‬غير‭ ‬حكومية،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مخيم‭ ‬الركبان‭ ‬أغلق‭ ‬رسميا‭ ‬وبات‭ ‬فارغا‭. ‬كل‭ ‬العائلات‭ ‬والسكان‭ ‬عادوا‭ ‬إلى‭ ‬بيوتهم‮»‬‭. ‬وأنشئ‭ ‬مخيم‭ ‬الركبان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬في‭ ‬ذروة‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وشكّل‭ ‬ملاذا‭ ‬لسوريين‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬الجهاديين‭ ‬وقصف‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬السابق،‭ ‬آملين‭ ‬العبور‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭. ‬

ويقع‭ ‬المخيم‭ ‬عند‭ ‬مثلث‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬والأردن،‭ ‬ضمن‭ ‬منطقة‭ ‬أمنية‭ ‬بقطر‭ ‬55‭ ‬كيلومتراً‭ ‬أقامها‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجهاديين‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن،‭ ‬وأنشأ‭ ‬فيها‭ ‬قاعدة‭ ‬التنف‭ ‬حيث‭ ‬تنتشر‭ ‬قوات‭ ‬أمريكية‭. ‬وفي‭ ‬الذروة،‭ ‬آوى‭ ‬الركبان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬لكن‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬غادروه‭ ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬السنوات،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بعدما‭ ‬أغلق‭ ‬الأردن‭ ‬حدوده‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬ما‭ ‬أرغم‭ ‬كثراً‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية،‭ ‬هرباً‭ ‬من‭ ‬الجوع‭ ‬والفقر‭ ‬ونقص‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭. ‬وقبل‭ ‬سقوط‭ ‬حكم‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬كان‭ ‬المخيم‭ ‬يؤوي‭ ‬نحو‭ ‬8‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬معزولين‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬السابق‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬تسمح‭ ‬السلطات‭ ‬حينها‭ ‬إلا‭ ‬نادرا‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬إليه‭. ‬

وبحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بدأ‭ ‬السكان‭ ‬بالعودة‭ ‬تدريجيا‭ ‬إلى‭ ‬مناطقهم‭ ‬الأصلية‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬الأسد‭. ‬واعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬منشوره‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نهاية‭ ‬الركبان‭ ‬تمثل‭ ‬بداية‭ ‬طريق‭ ‬جديد‭ ‬لتفكيك‭ ‬باقي‭ ‬المخيمات‮»‬‭. ‬وشرّد‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬بعد‭ ‬قمع‭ ‬السلطات‭ ‬احتجاجات‭ ‬شعبية‭ ‬اندلعت‭ ‬ضدّ‭ ‬حكم‭ ‬عائلة‭ ‬الأسد،‭ ‬قرابة‭ ‬نصف‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬سوريا‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها‭. ‬ولجأ‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬إلى‭ ‬مخيمات‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬ومحيطها‭. ‬وبعد‭ ‬إطاحة‭ ‬الأسد،‭ ‬عاد‭ ‬1‭.‬87‭ ‬مليون‭ ‬سوري‭ ‬فقط،‭ ‬من‭ ‬لاجئين‭ ‬ونازحين،‭ ‬إلى‭ ‬مناطقهم‭ ‬الأصلية،‭ ‬بحسب‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نقص‭ ‬الفرص‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬يشكل‭ ‬التحدي‭ ‬الأبرز‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬عودتهم‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬نحو‭ ‬6‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬نازحين‭ ‬داخليا،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭. ‬