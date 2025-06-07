موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بتعطيل عملية لتبادل الأسرى بعد الضربات الروسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

كييف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تبادلت‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬الاتهامات‭ ‬بتعطيل‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬أسرى‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إجراؤها‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬عقب‭ ‬ضربات‭ ‬روسية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬طالت‭ ‬خصوصا‭ ‬خاركيف،‭ ‬ثاني‭ ‬كبرى‭ ‬المدن‭ ‬الأوكرانية‭. ‬وقال‭ ‬كبير‭ ‬المفاوضين‭ ‬الروس‭ ‬فلاديمير‭ ‬ميدينسكي‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬أرجأ‭ ‬الجانب‭ ‬الأوكراني‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متوقع‭ ‬ولفترة‭ ‬غير‭ ‬محددة‭ ‬تسلّم‭ ‬الجثث‭ ‬وتبادل‭ ‬أسرى‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬الهيئة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬لتنسيق‭ ‬معاملة‭ ‬أسرى‭ ‬الحرب‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬موعد‭ ‬محدد‭ ‬لإعادة‭ ‬الجثث،‭ ‬وإن‭ ‬روسيا‭ ‬لا‭ ‬تلتزم‭ ‬المعايير‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬لتبادل‭ ‬أسرى‭ ‬الحرب،‭ ‬واتهمت‭ ‬موسكو‭ ‬بممارسة‭ ‬‮«‬ألعاب‭ ‬قذرة‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬عملية‭ ‬التبادل‭ ‬هذه‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بحسب‭ ‬موسكو‭ ‬وكييف‭ ‬النتيجة‭ ‬الملموسة‭ ‬الوحيدة‭ ‬للمحادثات‭ ‬الروسية‭-‬الأوكرانية‭ ‬المباشرة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭. ‬وبموجبها،‭ ‬يتبادل‭ ‬الجانبان‭ ‬500‭ ‬أسير‭ ‬حرب‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تبادلا‭ ‬ألف‭ ‬أسير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬في‭ ‬مايو‭. ‬كذلك‭ ‬اتفقت‭ ‬كييف‭ ‬وموسكو‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬جثث‭ ‬آلاف‭ ‬العسكريين‭. ‬وعقب‭ ‬مفاوضات‭ ‬اسطنبول،‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬التبادل‭ ‬ستجري‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قالت‭ ‬روسيا‭ ‬إنها‭ ‬مستعدة‭ ‬لإجرائها‭ ‬السبت‭ ‬أو‭ ‬الأحد‭ ‬أو‭ ‬الاثنين‭. ‬

وأكّدت‭ ‬موسكو‭ ‬السبت‭ ‬أنها‭ ‬أرسلت‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لائحة‭ ‬قالت‭ ‬الأخيرة‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تتوافق‮»‬‭ ‬مع‭ ‬شروط‭ ‬الاتفاق‭. ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجثث‭ ‬الجنود،‭ ‬دعا‭ ‬المفاوض‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬ميدينسكي‭ ‬كييف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استعادة‭ ‬جثث‭ ‬6000‭ ‬جندي‭ ‬أوكراني‮»‬،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬1212‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬التبادل‮»‬‭. ‬وردّت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يُحدد‭ ‬أي‭ ‬موعد‭ ‬بعد‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬تلك‭ ‬الاتهامات‭ ‬بعد‭ ‬ضربات‭ ‬روسية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بعدما‭ ‬تعهدت‭ ‬موسكو‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬تدمير‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أسطولها‭ ‬الجوي‭ ‬القتالي‭. ‬وأطلقت‭ ‬روسيا‭ ‬وابلا‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيّرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬أوكرانية‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬السبت،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وتواصل‭ ‬موسكو‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدمها‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الجبهة،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬مع‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬وحضّ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكراني‭ ‬أندري‭ ‬سيبيغا‭ ‬حلفاء‭ ‬بلاده‭ ‬الغربيين‭ ‬على‭ ‬تحميل‭ ‬روسيا‭ ‬تبعات‭ ‬رفضها‭ ‬الهدنة‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬للقتل‭ ‬والتدمير‭ ‬الروسيين،‭ ‬المطلوب‭ ‬فرض‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬موسكو،‭ ‬كما‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬لتقوية‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬

وأفادت‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بأن‭ ‬روسيا‭ ‬أطلقت‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت‭ ‬206‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬وتسعة‭ ‬صواريخ،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬الجوي‭ ‬تمّ‭ ‬التصدي‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سلاح‭ ‬الطيران،‭ ‬وقوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الصاروخي،‭ ‬الحرب‭ ‬الالكترونية‭ ‬والأنظمة‭ ‬المسيّرة‮»‬‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭. ‬وطالت‭ ‬الهجمات‭ ‬الروسية‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬خصوصا‭ ‬خاركيف‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭) ‬ثاني‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وخيرسون‭ (‬جنوب‭). ‬

وأفاد‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬خاركيف‭ ‬إيغور‭ ‬تيريخوف‭ ‬بأن‭ ‬روسيا‭ ‬أطلقت‭ ‬48‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬وصاروخين‭ ‬وأربع‭ ‬قنابل‭ ‬موجهة‭ ‬قبيل‭ ‬فجر‭ ‬السبت،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬الهجوم‭ ‬كان‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭. ‬وكتب‭ ‬على‭ ‬تلجرام‭: ‬‮«‬تشهد‭ ‬خاركيف‭ ‬حاليا‭ ‬أقوى‭ ‬هجوم‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬الشاملة‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬تيريخوف‭ ‬بأن‭ ‬القصف‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬17،‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬دوي‭ ‬‮«‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬40‭ ‬انفجارا‭ ‬في‭ ‬المدينة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬ساعة‭ ‬ونصف‭ ‬ساعة‭. ‬