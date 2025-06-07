  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بتعطيل عملية لتبادل الأسرى بعد الضربات الروسية

موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بتعطيل عملية لتبادل الأسرى بعد الضربات الروسية

2025-06-07 08:02:48
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

كييف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تبادلت‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬الاتهامات‭ ‬بتعطيل‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬أسرى‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إجراؤها‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬عقب‭ ‬ضربات‭ ‬روسية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬طالت‭ ‬خصوصا‭ ‬خاركيف،‭ ‬ثاني‭ ‬كبرى‭ ‬المدن‭ ‬الأوكرانية‭. ‬وقال‭ ‬كبير‭ ‬المفاوضين‭ ‬الروس‭ ‬فلاديمير‭ ‬ميدينسكي‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬أرجأ‭ ‬الجانب‭ ‬الأوكراني‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متوقع‭ ‬ولفترة‭ ‬غير‭ ‬محددة‭ ‬تسلّم‭ ‬الجثث‭ ‬وتبادل‭ ‬أسرى‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬الهيئة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬لتنسيق‭ ‬معاملة‭ ‬أسرى‭ ‬الحرب‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬موعد‭ ‬محدد‭ ‬لإعادة‭ ‬الجثث،‭ ‬وإن‭ ‬روسيا‭ ‬لا‭ ‬تلتزم‭ ‬المعايير‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬لتبادل‭ ‬أسرى‭ ‬الحرب،‭ ‬واتهمت‭ ‬موسكو‭ ‬بممارسة‭ ‬‮«‬ألعاب‭ ‬قذرة‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬عملية‭ ‬التبادل‭ ‬هذه‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بحسب‭ ‬موسكو‭ ‬وكييف‭ ‬النتيجة‭ ‬الملموسة‭ ‬الوحيدة‭ ‬للمحادثات‭ ‬الروسية‭-‬الأوكرانية‭ ‬المباشرة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭. ‬وبموجبها،‭ ‬يتبادل‭ ‬الجانبان‭ ‬500‭ ‬أسير‭ ‬حرب‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تبادلا‭ ‬ألف‭ ‬أسير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬في‭ ‬مايو‭. ‬كذلك‭ ‬اتفقت‭ ‬كييف‭ ‬وموسكو‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬جثث‭ ‬آلاف‭ ‬العسكريين‭. ‬وعقب‭ ‬مفاوضات‭ ‬اسطنبول،‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬التبادل‭ ‬ستجري‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قالت‭ ‬روسيا‭ ‬إنها‭ ‬مستعدة‭ ‬لإجرائها‭ ‬السبت‭ ‬أو‭ ‬الأحد‭ ‬أو‭ ‬الاثنين‭. ‬

وأكّدت‭ ‬موسكو‭ ‬السبت‭ ‬أنها‭ ‬أرسلت‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لائحة‭ ‬قالت‭ ‬الأخيرة‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تتوافق‮»‬‭ ‬مع‭ ‬شروط‭ ‬الاتفاق‭. ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجثث‭ ‬الجنود،‭ ‬دعا‭ ‬المفاوض‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬ميدينسكي‭ ‬كييف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استعادة‭ ‬جثث‭ ‬6000‭ ‬جندي‭ ‬أوكراني‮»‬،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬1212‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬التبادل‮»‬‭. ‬وردّت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يُحدد‭ ‬أي‭ ‬موعد‭ ‬بعد‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬تلك‭ ‬الاتهامات‭ ‬بعد‭ ‬ضربات‭ ‬روسية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بعدما‭ ‬تعهدت‭ ‬موسكو‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬تدمير‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أسطولها‭ ‬الجوي‭ ‬القتالي‭. ‬وأطلقت‭ ‬روسيا‭ ‬وابلا‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيّرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬أوكرانية‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬السبت،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وتواصل‭ ‬موسكو‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدمها‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الجبهة،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬مع‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬وحضّ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكراني‭ ‬أندري‭ ‬سيبيغا‭ ‬حلفاء‭ ‬بلاده‭ ‬الغربيين‭ ‬على‭ ‬تحميل‭ ‬روسيا‭ ‬تبعات‭ ‬رفضها‭ ‬الهدنة‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬للقتل‭ ‬والتدمير‭ ‬الروسيين،‭ ‬المطلوب‭ ‬فرض‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬موسكو،‭ ‬كما‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬لتقوية‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬

وأفادت‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بأن‭ ‬روسيا‭ ‬أطلقت‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت‭ ‬206‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬وتسعة‭ ‬صواريخ،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬الجوي‭ ‬تمّ‭ ‬التصدي‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سلاح‭ ‬الطيران،‭ ‬وقوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الصاروخي،‭ ‬الحرب‭ ‬الالكترونية‭ ‬والأنظمة‭ ‬المسيّرة‮»‬‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭. ‬وطالت‭ ‬الهجمات‭ ‬الروسية‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬خصوصا‭ ‬خاركيف‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭) ‬ثاني‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وخيرسون‭ (‬جنوب‭). ‬

وأفاد‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬خاركيف‭ ‬إيغور‭ ‬تيريخوف‭ ‬بأن‭ ‬روسيا‭ ‬أطلقت‭ ‬48‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬وصاروخين‭ ‬وأربع‭ ‬قنابل‭ ‬موجهة‭ ‬قبيل‭ ‬فجر‭ ‬السبت،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬الهجوم‭ ‬كان‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭. ‬وكتب‭ ‬على‭ ‬تلجرام‭: ‬‮«‬تشهد‭ ‬خاركيف‭ ‬حاليا‭ ‬أقوى‭ ‬هجوم‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬الشاملة‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬تيريخوف‭ ‬بأن‭ ‬القصف‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬17،‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬دوي‭ ‬‮«‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬40‭ ‬انفجارا‭ ‬في‭ ‬المدينة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬ساعة‭ ‬ونصف‭ ‬ساعة‭. ‬

MENAFN07062025000055011008ID1109648531

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث