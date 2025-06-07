مئات الآلاف يتظاهرون في روما احتجاجا على "تواطؤ" الحكومة في حرب غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تظاهر‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬روما‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬أطلقتها‭ ‬أحزاب‭ ‬المعارضة‭ ‬التي‭ ‬تندد‭ ‬بـ«تواطؤ‮»‬‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬الصراع‭. ‬وحمل‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬مقدم‭ ‬المسيرة‭ ‬لافتة‭ ‬كبيرة‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬المذبحة،‭ ‬توقفوا‭ ‬عن‭ ‬التواطؤ‭!‬‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬حمل‭ ‬آخرون‭ ‬أعلاما‭ ‬فلسطينية‭ ‬وأعلاما‭ ‬عليها‭ ‬إشارة‭ ‬السلام‭ ‬ولافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬حرة‮»‬‭. ‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ ‬السلمية‭ ‬حوالي‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬بحسب‭ ‬المنظمين‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬التقديرات‭ ‬‮«‬مؤكدة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيطالية‭ ‬‮«‬أجي‮»‬‭. ‬انطلقت‭ ‬المسيرة‭ ‬من‭ ‬ساحة‭ ‬فيتوريو‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬إلى‭ ‬سان‭ ‬جوفاني‭ ‬حيث‭ ‬طالب‭ ‬المتظاهرون‭ ‬بإنهاء‭ ‬العنف‭ ‬ونددوا‭ ‬بما‭ ‬وصفه‭ ‬البعض‭ ‬بصمت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيطالية‭ ‬اليمينية‭ ‬المتطرفة‭ ‬بقيادة‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭. ‬ووصفت‭ ‬زعيمة‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬المعارض‭ ‬إيلي‭ ‬شلاين‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬استجابة‭ ‬شعبية‭ ‬هائلة‮»‬‭ ‬لمعارضة‭ ‬الحرب‭. ‬

وكانت‭ ‬حركة‭ ‬خمس‭ ‬نجوم‭ ‬الإيطالية‭ ‬وتحالف‭ ‬الخضر‭ ‬اليساري‭ ‬أيضا‭ ‬وراء‭ ‬الاحتجاج‭. ‬وقالت‭ ‬شلاين‭ ‬لصحفيين‭: ‬إن‭ ‬التظاهرة‭ ‬نظمت‭ ‬‮«‬للمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬المذبحة‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الفلسطينيون،‭ ‬ووقف‭ ‬جرائم‭ ‬حكومة‭ (‬بنيامين‭) ‬نتنياهو‭ ‬اليمينية‭ ‬المتطرفة‮»‬‭ ‬ولإظهار‭ ‬‮«‬إيطاليا‭ ‬أخرى‮»‬‭ ‬للعالم‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬إيطاليا‭ ‬لا‭ ‬تلتزم‭ ‬الصمت‭ ‬كما‭ ‬تفعل‭ ‬حكومة‭ ‬ميلوني،‭ ‬إيطاليا‭ ‬تريد‭ ‬السلام‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‭ ‬وإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاعتراف‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين‮»‬‭. ‬بدوره،‭ ‬قال‭ ‬زعيم‭ ‬حركة‭ ‬خمس‭ ‬نجوم‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬جوزيبي‭ ‬كونتي‭ ‬للحشود‭ ‬إنه‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬شريكا‭ ‬في‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭. ‬

وتعرضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬لانتقادات‭ ‬دولية‭ ‬متزايدة‭ ‬بسبب‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬المتدهور‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬حذرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬سكانه‭ ‬جميعا‭ ‬معرضون‭ ‬لخطر‭ ‬المجاعة‭. ‬وفي‭ ‬إيطاليا،‭ ‬دفعت‭ ‬المعارضة‭ ‬ميلوني‭ ‬إلى‭ ‬إدانة‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬لكن‭ ‬انتقاداتها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬حازمة‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭. ‬والشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬وصفت‭ ‬ميلوني‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مأسوي‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬تبريره‮»‬،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬أجرت‭ ‬‮«‬محادثات‭ ‬صعبة‭ ‬غالبا‮»‬‭ ‬مع‭ ‬نتانياهو،‭ ‬مشيرة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬المتظاهرون‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬إيطاليا‭ ‬إلى‭ ‬روما‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬التظاهرة،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬غابرييلا‭ ‬برانكا،‭ ‬وهي‭ ‬محامية‭ ‬من‭ ‬جنوة‭. ‬وقالت‭ ‬برانكا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬مذبحة‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬بينهم‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬كفى‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬في‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى،‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬التظاهرات‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص،‭ ‬لذلك‭ ‬آمل‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬من‭ ‬توجيه‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭ ‬برمتها،‭ ‬حتى‭ ‬ينزل‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬ليقولوا‭ ‬كفى،‭ ‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬لمحاولة‭ ‬إيجاد‭ ‬السلام‮»‬‭. ‬