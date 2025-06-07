نواب يشيدون بالرعاية الملكية السامية لحجاج البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬النعيمي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬تجلت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬وتسهيل‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة،‭ ‬والبعثة‭ ‬البحرينية‭ ‬الرسمية،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة‭ ‬للحملات‭ ‬والحجاج‭ ‬البحرينيين‭ ‬منذ‭ ‬لحظة‭ ‬مغادرتهم‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬وحتى‭ ‬عودتهم‭ ‬سالمين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بمستوى‭ ‬التنظيم‭ ‬والاهتمام‭ ‬الشامل‭ ‬بكافة‭ ‬الجوانب‭ ‬اللوجستية‭ ‬والدينية‭ ‬والصحية‭.‬

كما‭ ‬نوه‭ ‬النعيمي‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة،‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬لحجاج‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديره‭ ‬للإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬لضمان‭ ‬راحة‭ ‬وسلامة‭ ‬الحجاج،‭ ‬وتيسير‭ ‬أدائهم‭ ‬للمناسك‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬رفع‭ ‬الدكتور‭ ‬النعيمي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬نجاح‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭.‬

وأشاد‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬وجهود‭ ‬جبارة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬خدمة‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬متكاملة،‭ ‬وخدمات‭ ‬متطورة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬دقيق،‭ ‬يعكس‭ ‬الدور‭ ‬الريادي‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬ورعاية‭ ‬الحجاج،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬لهم‭ ‬أداء‭ ‬مناسكهم‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬ويسر،‭ ‬وفي‭ ‬أجواء‭ ‬يسودها‭ ‬الأمن‭ ‬والطمأنينة‭.‬

واختتم‭ ‬النعيمي‭ ‬تصريحه‭ ‬بالدعاء‭ ‬بأن‭ ‬يتقبل‭ ‬الله‭ ‬حج‭ ‬الحجاج،‭ ‬وبأن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬ويبارك‭ ‬في‭ ‬جهودها‭ ‬لخدمة‭ ‬الإسلام‭ ‬والمسلمين‭.‬

كما‭ ‬رفع‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬البلوشي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬نجاح‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬لعام‭ ‬1446هـ،‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬خلاله‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬تنظيمية‭ ‬متميزة‭ ‬لخدمة‭ ‬حجاج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشاد‭ ‬البلوشي‭ ‬بنجاح‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الجديد‭ ‬لتسجيل‭ ‬الحجاج‭ ‬البحرينيين،‭ ‬والذي‭ ‬شكّل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الدينية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬الشفافية‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص،‭ ‬وخفض‭ ‬التكاليف‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬الحجاج،‭ ‬وخلق‭ ‬روح‭ ‬من‭ ‬التنافس‭ ‬بين‭ ‬حملات‭ ‬الحج‭ ‬المحلية،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحنا‭ ‬نشهد‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬ينافس‭ ‬الحملات‭ ‬الخليجية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الجودة‭ ‬والكفاءة‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالحاج‭ ‬البحريني‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الحديث‭ ‬سهّل‭ ‬إجراءات‭ ‬التسجيل‭ ‬واختيار‭ ‬الحملات،‭ ‬ورفع‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬المتابعة‭ ‬والرقابة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬الحجاج‭ ‬البحرينيين‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬أدائهم‭ ‬للمناسك‭ ‬بروحانية‭ ‬واطمئنان‭.‬

كما‭ ‬ثمّن‭ ‬البلوشي‭ ‬جهود‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج،‭ ‬وما‭ ‬قدمته‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬إدارية‭ ‬وطبية‭ ‬وتنظيمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬لتضافر‭ ‬جهود‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بخدمات‭ ‬الحج‭ ‬بما‭ ‬يليق‭ ‬بمكانة‭ ‬المملكة‭ ‬وسمعتها‭.‬

واختتم‭ ‬البلوشي‭ ‬تصريحه‭ ‬بالدعاء‭ ‬بأن‭ ‬يتقبل‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬الحجاج‭ ‬حجهم،‭ ‬وأن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المباركة‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬بالخير‭ ‬واليُمن‭ ‬والبركات،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

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