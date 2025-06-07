نواب يشيدون بالرعاية الملكية السامية لحجاج البحرين
وأوضح النعيمي أن هذه الرعاية الكريمة تجلت من خلال دعم وتسهيل عمل اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة، والبعثة البحرينية الرسمية، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للحملات والحجاج البحرينيين منذ لحظة مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم سالمين، مشيدًا بمستوى التنظيم والاهتمام الشامل بكافة الجوانب اللوجستية والدينية والصحية.
كما نوه النعيمي بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة، رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة، في توفير أفضل الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام من مملكة البحرين، معربًا عن بالغ تقديره للإجراءات المتخذة لضمان راحة وسلامة الحجاج، وتيسير أدائهم للمناسك بكل يسر.
وفي سياق متصل، رفع الدكتور النعيمي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.
وأشاد بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات وجهود جبارة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن ما تم تقديمه من رعاية متكاملة، وخدمات متطورة، وتنظيم دقيق، يعكس الدور الريادي للمملكة في احتضان ورعاية الحجاج، بما يضمن لهم أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر، وفي أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.
واختتم النعيمي تصريحه بالدعاء بأن يتقبل الله حج الحجاج، وبأن يديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة نعمة الأمن والاستقرار، ويبارك في جهودها لخدمة الإسلام والمسلمين.
كما رفع النائب محمد موسى البلوشي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1446هـ، وما تحقق خلاله من إنجازات تنظيمية متميزة لخدمة حجاج مملكة البحرين.
وأشاد البلوشي بنجاح النظام الإلكتروني الجديد لتسجيل الحجاج البحرينيين، والذي شكّل نقلة نوعية في مسار تطوير الخدمات الدينية، مشيرًا إلى أنه أسهم في تعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وخفض التكاليف المالية على الحجاج، وخلق روح من التنافس بين حملات الحج المحلية، حيث أصبحنا نشهد مستوى من الخدمات ينافس الحملات الخليجية من حيث الجودة والكفاءة والاهتمام بالحاج البحريني.
وأكد أن هذا النظام الحديث سهّل إجراءات التسجيل واختيار الحملات، ورفع من كفاءة المتابعة والرقابة، وهو ما انعكس إيجابًا على تجربة الحجاج البحرينيين هذا العام، وساهم في تيسير أدائهم للمناسك بروحانية واطمئنان.
كما ثمّن البلوشي جهود بعثة مملكة البحرين للحج، وما قدمته من خدمات إدارية وطبية وتنظيمية، مؤكداً أن ما تحقق من نجاح جاء نتيجة لتضافر جهود جميع الجهات المعنية، وحرصها على الارتقاء بخدمات الحج بما يليق بمكانة المملكة وسمعتها.
واختتم البلوشي تصريحه بالدعاء بأن يتقبل الله من الحجاج حجهم، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة البحرين وشعبها بالخير واليُمن والبركات، في ظل قيادة جلالة الملك المعظم.كلمات دالة
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