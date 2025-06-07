مجلس الشورى يُهنئ السعودية الشقيقة بنجاح موسم الحج ويثمن جهود بعثة البحرين في خدمة الحجاج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬مستوى‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطور،‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬والاستعدادات‭ ‬المتقنة‭ ‬التي‭ ‬صاحبت‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬عكست‭ ‬المكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الإسلام‭ ‬والمسلمين،‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الإسلامي‭ ‬العالمي‭ ‬بكفاءة‭ ‬واقتدار‭.‬

وثمن‭ ‬المجلس‭ ‬الجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج،‭ ‬ورعايتها‭ ‬لشؤون‭ ‬الحجاج‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم،‭ ‬وضمان‭ ‬أدائهم‭ ‬للمناسك‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬ميسرة‭ ‬وآمنة،‭ ‬منوهًا‭ ‬بمتابعة‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬بكل‭ ‬مؤسساتها‭ ‬المعنية‭ ‬تجاه‭ ‬تسخير‭ ‬الإمكانيات‭ ‬كافة‭ ‬لتسهيل‭ ‬أداء‭ ‬حجاج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمناسك‭ ‬الحج‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وسلامة،‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬الحرص‭ ‬الوطني‭ ‬والجهود‭ ‬التكاملية‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬راحة‭ ‬حجاج‭ ‬المملكة‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬أدائهم‭ ‬لمناسك‭ ‬الحج‭.‬

وأشاد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالمستوى‭ ‬الحضاري‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭ ‬الحجاج‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات،‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والإرشادات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬اللافت‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬هو‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬وامتنان‭ ‬للأمة‭ ‬الإسلامية‭ ‬جمعاء،‭ ‬داعيًا‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬بالخير‭ ‬والبركة‭ ‬على‭ ‬الأمة،‭ ‬وأن‭ ‬يجزي‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬خدمته‭ ‬خير‭ ‬الجزاء‭.‬

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