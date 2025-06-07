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مجلس الشورى يُهنئ السعودية الشقيقة بنجاح موسم الحج ويثمن جهود بعثة البحرين في خدمة الحجاج

مجلس الشورى يُهنئ السعودية الشقيقة بنجاح موسم الحج ويثمن جهود بعثة البحرين في خدمة الحجاج

2025-06-07 08:02:31
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ثمن‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الجهود‭ ‬الاستثنائية‭ ‬ومستويات‭ ‬التنظيم‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬موسم‭ ‬الحاج‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬والذي‭ ‬تواصل‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تميزها‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬والعناية‭ ‬الفائقة‭ ‬التي‭ ‬يوليها‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لخدمة‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن،‭ ‬والحرص‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الراحة‭ ‬والطمأنينة‭ ‬للحجاج‭.‬

وأكد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬مستوى‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطور،‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬والاستعدادات‭ ‬المتقنة‭ ‬التي‭ ‬صاحبت‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬عكست‭ ‬المكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الإسلام‭ ‬والمسلمين،‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الإسلامي‭ ‬العالمي‭ ‬بكفاءة‭ ‬واقتدار‭.‬

وثمن‭ ‬المجلس‭ ‬الجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج،‭ ‬ورعايتها‭ ‬لشؤون‭ ‬الحجاج‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم،‭ ‬وضمان‭ ‬أدائهم‭ ‬للمناسك‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬ميسرة‭ ‬وآمنة،‭ ‬منوهًا‭ ‬بمتابعة‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬بكل‭ ‬مؤسساتها‭ ‬المعنية‭ ‬تجاه‭ ‬تسخير‭ ‬الإمكانيات‭ ‬كافة‭ ‬لتسهيل‭ ‬أداء‭ ‬حجاج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمناسك‭ ‬الحج‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وسلامة،‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬الحرص‭ ‬الوطني‭ ‬والجهود‭ ‬التكاملية‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬راحة‭ ‬حجاج‭ ‬المملكة‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬أدائهم‭ ‬لمناسك‭ ‬الحج‭.‬

وأشاد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالمستوى‭ ‬الحضاري‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭ ‬الحجاج‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات،‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والإرشادات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬اللافت‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬هو‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬وامتنان‭ ‬للأمة‭ ‬الإسلامية‭ ‬جمعاء،‭ ‬داعيًا‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬بالخير‭ ‬والبركة‭ ‬على‭ ‬الأمة،‭ ‬وأن‭ ‬يجزي‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬خدمته‭ ‬خير‭ ‬الجزاء‭.‬

كلمات دالة

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