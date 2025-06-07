مجلس الشورى يُهنئ السعودية الشقيقة بنجاح موسم الحج ويثمن جهود بعثة البحرين في خدمة الحجاج

مجلس الشورى يُهنئ السعودية الشقيقة بنجاح موسم الحج ويثمن جهود بعثة البحرين في خدمة الحجاج
وأكد مجلس الشورى أن مستوى التنظيم المتطور، والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، والاستعدادات المتقنة التي صاحبت موسم الحج لهذا العام، عكست المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، وقدرتها على إدارة هذا الحدث الإسلامي العالمي بكفاءة واقتدار.
وثمن المجلس الجهود الطيبة التي قامت بها بعثة مملكة البحرين للحج، ورعايتها لشؤون الحجاج البحرينيين، وتوفير كل الخدمات اللازمة لهم، وضمان أدائهم للمناسك في أجواء ميسرة وآمنة، منوهًا بمتابعة الحكومة الموقرة بكل مؤسساتها المعنية تجاه تسخير الإمكانيات كافة لتسهيل أداء حجاج مملكة البحرين لمناسك الحج بكل يسر وسلامة، بالشكل الذي يعكس الحرص الوطني والجهود التكاملية في تأمين راحة حجاج المملكة طوال فترة أدائهم لمناسك الحج.
وأشاد مجلس الشورى بالمستوى الحضاري الذي أظهره الحجاج من مختلف الجنسيات، وحرصهم على الالتزام بالأنظمة والإرشادات، مؤكدًا أن النجاح اللافت لهذا الموسم هو محل فخر وامتنان للأمة الإسلامية جمعاء، داعيًا الله أن يعيد موسم الحج بالخير والبركة على الأمة، وأن يجزي القائمين على خدمته خير الجزاء.كلمات دالة
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