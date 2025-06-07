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رئيس النواب: نجاح موسم الحج يؤكد الرعاية السعودية المتميزة لضيوف الرحمن

رئيس النواب: نجاح موسم الحج يؤكد الرعاية السعودية المتميزة لضيوف الرحمن

2025-06-07 08:02:28
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬المتميزة‭ ‬والجهود‭ ‬العظيمة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬هي‭ ‬أساس‭ ‬نجاح‭ ‬مواسم‭ ‬الحج،‭ ‬وأن‭ ‬التقدم‭ ‬البارز‭ ‬والتطور‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن،‭ ‬وتسخير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والخدمات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬ساهمت‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬حجاج‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام‭ ‬لأداء‭ ‬شعائر‭ ‬الحج،‭ ‬بكل‭ ‬طمأنينة‭ ‬ويُسر‭.‬

وأشاد‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الحج،‭ ‬وخدمات‭ ‬شاملة‭ ‬وتسهيلات‭ ‬متكاملة،‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬متطورة‭ ‬وبرامج‭ ‬نوعية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رفع‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬وعظيم‭ ‬الامتنان‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬كافة‭ ‬لخدمة‭ ‬حجاج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بجهود‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة،‭ ‬وبعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج،‭ ‬والحملات‭ ‬البحرينية،‭ ‬وحجاج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬والوعي‭ ‬المتميز،‭ ‬والالتزام‭ ‬التام‭ ‬بالتعليمات‭ ‬والقوانين‭ ‬الخاصة‭ ‬بموسم‭ ‬الحج‭.‬

وهَنَّأ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬نجاح‭ ‬موسم‭ ‬الحج،‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬بفضل‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬وتوفيقه،‭ ‬وجهود‭ ‬الجهات‭ ‬السعودية‭ ‬المعنية‭ ‬كافة،‭ ‬داعيًا‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق،‭ ‬وأن‭ ‬ينعم‭ ‬عليها‭ ‬بنعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان،‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادتها‭ ‬الحكيمة‭.‬

كلمات دالة

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