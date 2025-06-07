رئيس النواب: نجاح موسم الحج يؤكد الرعاية السعودية المتميزة لضيوف الرحمن

رئيس النواب: نجاح موسم الحج يؤكد الرعاية السعودية المتميزة لضيوف الرحمن
وأشاد بالتوجيهات الملكية السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تطوير منظومة الحج، وخدمات شاملة وتسهيلات متكاملة، وفق رؤية متطورة وبرامج نوعية.
وبهذه المناسبة رفع رئيس مجلس النواب أسمى آيات الشكر والتقدير وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على التوجيهات الملكية السامية، والمتابعة الحكومية في تقديم التسهيلات كافة لخدمة حجاج مملكة البحرين، مشيدًا بجهود اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة، وبعثة مملكة البحرين للحج، والحملات البحرينية، وحجاج مملكة البحرين على تعاونهم مع الجهات المعنية، والوعي المتميز، والالتزام التام بالتعليمات والقوانين الخاصة بموسم الحج.
وهَنَّأ رئيس مجلس النواب الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة نجاح موسم الحج، الذي تحقق بفضل من الله تعالى وتوفيقه، وجهود الجهات السعودية المعنية كافة، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، وأن ينعم عليها بنعمة الأمن والأمان، والمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادتها الحكيمة.كلمات دالة
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