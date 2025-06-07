إيران تعلن حصولها على بيانات سرية عن مرافق نووية إسرائيلية

إيران تعلن حصولها على بيانات سرية عن مرافق نووية إسرائيلية
خبرني - أعلنت إيران، السبت، أنها حصلت على كمية كبيرة من البيانات الإسرائيلية السرية، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بالمشاريع والمرافق النووية الإسرائيلية.
ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن مصادر استخباراتية قولها إن الاستخبارات الإيرانية حصلت على كمية كبيرة من المعلومات "الاستراتيجية والحساسة" التي تخص إسرائيل، بما في ذلك الخطط والمرافق النووية.
وذكرت القناة أن العملية المذكورة نفذت منذ فترة، لكن تقديم المعلومات تأخر بسبب الحجم الكبير للمواد، والحاجة إلى ضمان نقلها بشكل آمن إلى إيران.
وأشارت القناة إلى أن الوثائق قيد الدراسة وسيتم إطلاع الجمهور عليها.
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