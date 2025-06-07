إيران تعلن حصولها على بيانات سرية عن مرافق نووية إسرائيلية

خبرني - أعلنت إيران، السبت، أنها حصلت على كمية كبيرة من البيانات الإسرائيلية السرية، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بالمشاريع والمرافق النووية الإسرائيلية.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن مصادر استخباراتية قولها إن الاستخبارات الإيرانية حصلت على كمية كبيرة من المعلومات "الاستراتيجية والحساسة" التي تخص إسرائيل، بما في ذلك الخطط والمرافق النووية.

وذكرت القناة أن العملية المذكورة نفذت منذ فترة، لكن تقديم المعلومات تأخر بسبب الحجم الكبير للمواد، والحاجة إلى ضمان نقلها بشكل آمن إلى إيران.

وأشارت القناة إلى أن الوثائق قيد الدراسة وسيتم إطلاع الجمهور عليها.