شهداء الأقصى: مستشفيات غزة تستقبل المصابين بظروف صعوبة

شهداء الأقصى: مستشفيات غزة تستقبل المصابين بظروف صعوبة
خبرني - قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، خليل الدقران، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ فجر السبت العديد من المجازر في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 75 شخصًا، وإصابة ما يزيد على 250 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
وأضاف الدقران، خلال حديثه لـ"المملكة"، أن المستشفيات في غزة تستقبل هذه الأعداد الكبيرة من الإصابات في ظل ظروف بالغة الصعوبة، وذلك بعد تدمير الاحتلال لمعظم المرافق الصحية في القطاع وخروجها عن الخدمة، حيث تعمل بعضها جزئيًا، وسط صعوبة كبيرة في وصول المرضى إليها.
وأشار إلى أن ثلاثة مستشفيات حكومية فقط ما تزال قادرة على العمل واستقبال المصابين، وهي: مستشفى شهداء الأقصى؛ وهو المستشفى الوحيد في المحافظة الوسطى ويخدم أكثر من 600 ألف نسمة، ومستشفى الهلال الأحمر في خان يونس، ومستشفى الشفاء في مدينة غزة، الذي تعرض لتدمير طاله أكثر من 80% من مرافقه.
وبين الدقران أن جيش الاحتلال ينفذ حملة ممنهجة ضد المنظومة الصحية في قطاع غزة، حيث تعاني أكثر من 85% من المرافق الطبية من نقص حاد في المستلزمات الأساسية.
وحذر الدقران من كارثة إنسانية تهدد حياة الأطفال، مشيرا إلى أن أكثر من 71 ألف طفل في قطاع غزة يواجهون خطر الموت نتيجة نقص التغذية.
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