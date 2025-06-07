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شهداء الأقصى: مستشفيات غزة تستقبل المصابين بظروف صعوبة

شهداء الأقصى: مستشفيات غزة تستقبل المصابين بظروف صعوبة

2025-06-07 07:10:49
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، خليل الدقران، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ فجر السبت العديد من المجازر في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 75 شخصًا، وإصابة ما يزيد على 250 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأضاف الدقران، خلال حديثه لـ"المملكة"، أن المستشفيات في غزة تستقبل هذه الأعداد الكبيرة من الإصابات في ظل ظروف بالغة الصعوبة، وذلك بعد تدمير الاحتلال لمعظم المرافق الصحية في القطاع وخروجها عن الخدمة، حيث تعمل بعضها جزئيًا، وسط صعوبة كبيرة في وصول المرضى إليها.

وأشار إلى أن ثلاثة مستشفيات حكومية فقط ما تزال قادرة على العمل واستقبال المصابين، وهي: مستشفى شهداء الأقصى؛ وهو المستشفى الوحيد في المحافظة الوسطى ويخدم أكثر من 600 ألف نسمة، ومستشفى الهلال الأحمر في خان يونس، ومستشفى الشفاء في مدينة غزة، الذي تعرض لتدمير طاله أكثر من 80% من مرافقه.

وبين الدقران أن جيش الاحتلال ينفذ حملة ممنهجة ضد المنظومة الصحية في قطاع غزة، حيث تعاني أكثر من 85% من المرافق الطبية من نقص حاد في المستلزمات الأساسية.

وحذر الدقران من كارثة إنسانية تهدد حياة الأطفال، مشيرا إلى أن أكثر من 71 ألف طفل في قطاع غزة يواجهون خطر الموت نتيجة نقص التغذية.

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