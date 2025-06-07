تربة شرهة تأكل النفط

تربة شرهة تأكل النفط
ووفقاً لدراسة نشرت في مجلة ((ساينتفيك رشا)) أصبحت الانسكابات النفطية الناجمة عن الأعطال الصناعية تهديداً كبيراً للبيئة اليوم. على سبيل المثال، في ديسمبر2024، غرقت ناقلات تحمل زيت الوقود، وهو أحد منتجات تكرير النفط، في مضيق ((كيرتش))، ونتيجة لذلك تسرب نحو 40 % من الوقود إلى البحر الأسود، ما أدى إلى تلويث أكثر من 50 كيلومتراً من ساحل إقليم كراسنودار، ما أدى إلى نفوق الدلافين والطيور والنباتات البحرية.
وأشارت الدراسة إلى أن ((هذا التلوث يؤدي إلى اختلال توازن النباتات الدقيقة، ويقلل من محتوى النيتروجين، ويزيد من سوء الخصوبة، ويسمم المياه الجوفية)).
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إسرائيل تهدد بمواصلة ضرب لبنان في حال لم ينزع سلاح حزب الله
نشاط سياحي في المحافظات خلال عطلة عيد الأضحى
جراحة عاجلة تنقذ حاجة تركية من انسداد معوي بسبب ورم في القولون
الفهم لا يختصر في عنوان
فوز الرويعي تتفوق بنسبة 99.5% رغم التوحد
عن ضياع حلم التأهل لكأس العالم