تربة شرهة تأكل النفط

MENAFN - Al-Bayan) درس علماء من جامعة بيرم بوليتكنيك الروسية كيفية تأثير التلوث النفطي على أنواع مختلفة من التربة في روسيا، وستساعد هذه الدراسة على فهم المناطق الأكثر عرضة للتأثير السلبي لهذه النفايات، والتي يمكن استخدامها مصدراً للغذاء.

ووفقاً لدراسة نشرت في مجلة ((ساينتفيك رشا)) أصبحت الانسكابات النفطية الناجمة عن الأعطال الصناعية تهديداً كبيراً للبيئة اليوم. على سبيل المثال، في ديسمبر2024، غرقت ناقلات تحمل زيت الوقود، وهو أحد منتجات تكرير النفط، في مضيق ((كيرتش))، ونتيجة لذلك تسرب نحو 40 % من الوقود إلى البحر الأسود، ما أدى إلى تلويث أكثر من 50 كيلومتراً من ساحل إقليم كراسنودار، ما أدى إلى نفوق الدلافين والطيور والنباتات البحرية.

وأشارت الدراسة إلى أن ((هذا التلوث يؤدي إلى اختلال توازن النباتات الدقيقة، ويقلل من محتوى النيتروجين، ويزيد من سوء الخصوبة، ويسمم المياه الجوفية)).