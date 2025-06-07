رسوم متحركة بشخصيات أكثر واقعية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
رسوم متحركة بشخصيات أكثر واقعية
(MENAFN- Al-Bayan) ابتكر باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طريقة جديدة تساعد رسامي الرسوم المتحركة على صنع شخصيات مطاطية ومرنة وطرية أكثر واقعية للأفلام وألعاب الفيديو.
وتتيح هذه التقنية محاكاة دقيقة ومستقرة للمواد المرنة، وهو أمر كان من الصعب تحقيقه بالطرق القديمة، وتحافظ الطريقة على السلوك الطبيعي للمواد.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إسرائيل تهدد بمواصلة ضرب لبنان في حال لم ينزع سلاح حزب الله
نشاط سياحي في المحافظات خلال عطلة عيد الأضحى
جراحة عاجلة تنقذ حاجة تركية من انسداد معوي بسبب ورم في القولون
الفهم لا يختصر في عنوان
فوز الرويعي تتفوق بنسبة 99.5% رغم التوحد
عن ضياع حلم التأهل لكأس العالم