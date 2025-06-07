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رسوم متحركة بشخصيات أكثر واقعية

رسوم متحركة بشخصيات أكثر واقعية

2025-06-07 07:10:34
(MENAFN- Al-Bayan) ابتكر باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طريقة جديدة تساعد رسامي الرسوم المتحركة على صنع شخصيات مطاطية ومرنة وطرية أكثر واقعية للأفلام وألعاب الفيديو.

وتتيح هذه التقنية محاكاة دقيقة ومستقرة للمواد المرنة، وهو أمر كان من الصعب تحقيقه بالطرق القديمة، وتحافظ الطريقة على السلوك الطبيعي للمواد.

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