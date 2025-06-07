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الشمبانزي يتعلم التثاؤب

الشمبانزي يتعلم التثاؤب

2025-06-07 07:10:33
(MENAFN- Al-Bayan) اكتشف باحثون من جامعة سيتي سانت جورج في لندن أن الشمبانزي تثاءب واستعد للراحة بعد رؤية رأس روبوت يقلد تثاؤب الإنسان، ما يشير إلى أنَّه يمكن للشمبانزي أن ((يلتقط)) التثاؤب ليس فقط من الشمبانزي الآخر أو البشر، بل حتى من الروبوت. وتُظهر الدراسة أن التثاؤب المعدي يحدث لأول مرة عند رؤية جماد، فالتثاؤب المعدي يُرى غالباً لدى الثدييات وبعض الأسماك.

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