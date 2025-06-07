الشعر.. جسر ثقافي إماراتي بين أفريقيا والعالم العربي

MENAFN - Al-Bayan) أكد منسقو ملتقيات الشعر في أفريقيا أن دعم الشارقة المتواصل للأنشطة الأدبية في القارة أسهم في إحداث نقلة نوعية في المشهد الثقافي الأفريقي، من خلال مشاريع ثقافية رائدة، أعادت للغة العربية وللشعر العربي حضورهما القوي في الحياة العامة، وفتحت آفاقاً جديدة للتبادل الثقافي بين المبدعين الأفارقة والعالم العربي، وأجمع هؤلاء أن الشارقة أصبحت ديوان العرب في حفظها التراث الثقافي العربي، ودعم ركائزه التاريخية، ففي وقت يشهد فيه الشعر العربي عزلة في بعض البلدان الأفريقية جاءت مبادرات الشارقة برؤية ثقافية استشرافية، لتعيد الاعتبار للأدب العربي بوصفه وعاء للهوية، وأداة للحوار، ومنصة للتعبير الإنساني.

وأشار المنسقون إلى أن هذه الرؤية المتمثلة بملتقيات الشعر العربي في أفريقيا، التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أسهمت في تأسيس مرحلة ثقافية جديدة في أفريقيا، ما منح مئات الشعراء فرصاً للظهور، والتوثيق، والنشر، ضمن مشاريع متكاملة، ترعاها وتشرف على تنفيذها دائرة الثقافة في الشارقة، بالتعاون مع مؤسسات ثقافية محلية في كل بلد.

وتحدث المنسقون في تسع دول أفريقية، هي: مالي، وتشاد، وغينيا، والنيجر، ونيجيريا، وجنوب السودان، ونيجيريا، وبنين، وساحل العاج، عن آخر الاستعدادات للدورة الرابعة، التي ستنطلق أولى فعالياتها بدءاً من الشهر الحالي، وذلك من حيث عدد الشعراء، والفعاليات الثقافية المصاحبة للملتقيات.

إحياء اللغة

وأكد د. عبد القادر إدريس ميغا، منسق ملتقى الشعر العربي في جمهورية مالي، إن مبادرة الشارقة لدعم الشعر العربي في أفريقيا تعد من المبادرات الرائدة، التي تعكس رؤية حضارية واسعة لصاحب السمو حاكم الشارقة، في دعم الثقافة العربية أينما وُجدت، موضحاً بأن المشروع لم يكن مجرد تظاهرة شعرية، بل أصبح منصة حقيقية لإحياء اللغة العربية في بيئات ناطقة بها تاريخياً، كما أسهم في تعزيز مكانة الشعر بوصفه رافعة ثقافية، مشيراً إلى أن الملتقيات أحدثت في مالي نشاطاً ثقافياً غير مسبوق، وأعادت الاعتبار للأدب العربي في بلد يتقاطع فيه العمق الأفريقي بالتراث العربي الإسلامي.

بلورة وتجدد

ولفت د. أحمد أبو الفتح عثمان، منسق ملتقى الشعر العربي في تشاد، إلى أن رعاية الشارقة للشعر العربي في أفريقيا تمثل نموذجاً ناصعاً للتكامل الثقافي العربي، وتؤكد الدور الريادي الذي تضطلع به الشارقة، بقيادة صاحب السمو حاكم الشارقة، في دعم الثقافة واللغة العربية على امتداد الجغرافيا الناطقة بالعربية وخارجها.

تشجيع عميق

وقال د. كبا عمران، منسق الشعر العربي في غينيا: ((نشعر أن الشعر العربي الأفريقي بدأ يتنفس بأريحية جديدة، لأنه يستشعر بتقدير خارجي وشرف كبير من بلد عربي، ومن حاكم له مكانته في العالم العربي هو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو تشجيع عميق لهذا الشعر، الذي ظل غائباً لمدة طويلة في الساحة الثقافية الأفريقية)).

وكشف عن أن الدورة الرابعة ستضم كثيراً من الشعراء الجدد الذين يريدون المشاركة، موضحاً أن المشاركة كانت تقتصر على شعراء منطقة العاصمة، أما الآن يشارك فيشارك شعراء من جميع أقاليم غينيا، بل يأتي إليها من خارج غينيا الراغبون في المشاركة.

وأشار إلى أنه بفضل الملتقى ارتفعت ثقة بعض الشعراء بأنفسهم وبقريحتهم الأدبية، وخاصة أن بعضهم كانوا في تجربتهم الأولى، مؤكداً أن هذه الملتقيات غرست في نفوس الشعراء طموحات عالية، ويقظة ثقافية بصدى كبير.

تجليات جمالية

وقال د. آمدو علي إبراهيم، المنسق الثقافي في النيجر: ((إن الشارقة عاصمة ثقافية ما زالت تحتفي بصدى الشعر على مدار الأعوام بسعي جميل من صاحب السمو حاكم الشارقة. ولا ريب في أن مبادرة ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا كانت رحلة أدبية موفقة منذ خطوتها الأولى. يتجلى ذلك في الأثر الكبير، الذي راكمته الملتقيات في أفريقيا منذ انطلاقها في دورتها الأولى إلى يومنا الحاضر، وهي اليوم تزداد حضوراً وامتداداً معلنة بذلك تميزها في الحقل الثقافي والأدبي في البلاد)).

إثراء وتمكين

وأوضح د. عمر آدم منسق، ملتقى الشعر العربي في نيجيريا، بأن دعم ورعاية الشارقة للشعر العربي في أفريقيا، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، أسهم في إثراء المشهد الثقافي في القارة بشكل كبير. ومن خلال ملتقيات الشعر العربي عززت الشارقة تقديراً أعمق للغة العربية وتقاليدها الأدبية في مختلف الدول الأفريقية، بالإضافة إلى أن هذا الدعم والرعاية مكنت الكثير من الشعراء من تطوير أدواتهم الشعرية والارتقاء بنصوصهم، متجاوزين الأساليب التقليدية نحو آفاق الحداثة والتجديد، بما يواكب الحراك المعاصر في المشهد الشعري العالمي.

خارج الحدود

واعتبر د. بامبا ايسياكا، منسق ملتقى الشعر العربي في ساحل العاج، أن المشروع الثقافي الذي ترعاه الشارقة يتجاوز الحدود الجغرافية واللغوية، ويعمل على تمكين المبدعين الحقيقيين أينما وجدوا، من خلال الرعاية المستدامة، والانفتاح على الأصوات الجديدة، والتكامل بين الفعل الإبداعي والنقدي.

وأشار إلى أن مبادرة ملتقيات العربي في أفريقيا تمثل نموذجاً يُحتذى في التعاون الثقافي، وتؤكد أن الشعر ما زال يحتفظ بقدرته على بناء الجسور، وإعادة تشكيل الوعي.

امتداد ثقافي

وأكد د. محمد ماج رياك، منسق ملتقى الشعر العربي في جنوب السودان، بأن دعم ورعاية الشارقة للشعر العربي في أفريقيا يمثل امتداداً لرؤية ثقافية عربية شاملة تؤمن الإبداع وتعدد تجلياته، ويسهم في إعادة الاعتبار للكلمة الشعرية أداة للتعبير عن الهوية والذاكرة الجمعية، مبرزاً أن الملتقيات الشعرية، التي نُظمت بدعم من الشارقة شكلت إضافة نوعية للمشهد الثقافي المحلي.

وأضاف حول الدورة الرابعة من الملتقى: ((لقد حرصنا هذا العام على توسيع دائرة المشاركة لتشمل أصواتاً شعرية من مختلف الأجيال والمدارس، إضافة إلى حضور لافت من جمهور نوعي ومتذوق، أما الفعاليات المصاحبة فستشمل ندوات نقدية وورشاً أدبية ولقاءات حوارية، تعزز من تفاعل الجمهور مع الشعراء)).

حراك ملموس

ورأى د. محمد الهادي سال، منسق ملتقى الشعر العربي في السنغال، أن رعاية الشارقة للشعر العربي في أفريقيا تعد مبادرة رائدة تعكس إيماناً حقيقياً بقيمة الكلمة ودورها في بناء الجسور الثقافية بين الشعوب، موضحاً أن هذه الرعاية لم تكن مجرد دعم مادي، بل كانت بمثابة دفعة معنوية كبيرة للثقافة المحلية، وأسهمت في إعادة الاعتبار للشعر العربي.

وقال د. إبراهيم أوغبون، منسق ملتقى الشعر العربي في بنين: ((لا يمكن الحديث عن راهن الشعر العربي في أفريقيا دون التوقف عند الدور اللافت الذي تلعبه الشارقة، من خلال مبادراتها الثقافية الهادفة إلى دعم الكلمة، وتكريس حضورها في الفضاء العام.