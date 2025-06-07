ناجلسمان يحث ألمانيا على حصد المركز الثالث في دوري أمم أوروبا

MENAFN - Al-Bayan) حثّ يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، فريقه على بذل قصارى جهده في مباراة تحديد المركز الثالث بدوري أمم أوروبا غدا الأحد أمام فرنسا، معتبرًا تحقيق نتيجة جيدة أمرًا بالغ الأهمية قبل تصفيات كأس العالم في الخريف.

وقال ناجلسمان في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه لا يرى أي مشاكل في عملية التحفيز، مشيرا إلى الحياة المميزة التي يعيشها لاعبوه.

وقال مدرب ألمانيا "لا يزال هذا هو المنتخب الألماني الأول، إذا كان عليّ دائمًا تحفيزهم في غرفة الملابس، فينبغي عليّ تغيير شيء ما في تشكيل الفريق".

وأضاف "هذه هي كرة القدم، هي شيء جميل نقوم به، لا أحد يحفر الملعب بيديه، إنه عمل رائع نقوم به، شيء جميل".

وكانت ألمانيا تأمل في الفوز بأول لقب لها منذ عام 2017 عبر دوري أمم أوروبا، لكنها خسرت في الدور قبل النهائي 1 /2 أمام البرتغال يوم الأربعاء الماضي.

وأكد ناجلسمان أنه سيجري بعض التغييرات في فريقه، دون الكشف عن أسماء، مشيرا إلى إنه سيراقب أداء لاعبيه عن كثب.

وأوضح المدرب الشاب "نريد استغلال المباراة، فالوصول إلى المركز الثالث هو أقل ما يُحفزنا".

لكن ناجلسمان قال مُحذرًا "أعتقد أن جميع اللاعبين يرغبون أيضًا في التواجد في تصفيات كأس العالم".

من المتوقع أن يتواجد باسكال جروس في التشكيل الأساسي حيث تواجد إلى جوار ناجلسمان في المؤتمر الصحفي.

وقال جروس "لستُ مُضطرًا لتحفيز نفسي بطريقة خاصة للعب مع ألمانيا، أتطلع بشدة للمباراة أمام فرنسا، ضد خصم قوي".

وأضاف "يمكننا حصد نقاط في التصنيف العالمي، يمكننا احتلال المركز الثالث، لذا ألعب من أجل بعض الأهداف".