إلغاء مباراة تحت 16 سنة في ألمانيا بسبب الشغب

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إلغاء مباراة تحت 16 سنة في ألمانيا بسبب الشغب
(MENAFN- Al-Bayan) ألغيت مباراة كرة قدم تحت 16 سنة في ألمانيا بين فريقي إرتسجيبيرجه آوه وتسفيكاو، أمس، بسبب أعمال عنف بين المشجعين. وبدأ الشغب عندما دخلت بعض الجماهير لمدرج جماهير الفريق الزائر، بعد استفزازهم. وقرر الحكم إيقاف المباراة بعد 12 دقيقة لأن السلامة لم تعد مضمونة. وذكر بيان للنادي أن الاشتباكات وقعت رغم نشر أفراد أمن إضافيين في ملعب الفريق الذي يقع شرق ألمانيا.
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