  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إلغاء مباراة تحت 16 سنة في ألمانيا بسبب الشغب

إلغاء مباراة تحت 16 سنة في ألمانيا بسبب الشغب

2025-06-07 07:10:32
(MENAFN- Al-Bayan) ألغيت مباراة كرة قدم تحت 16 سنة في ألمانيا بين فريقي إرتسجيبيرجه آوه وتسفيكاو، أمس، بسبب أعمال عنف بين المشجعين. وبدأ الشغب عندما دخلت بعض الجماهير لمدرج جماهير الفريق الزائر، بعد استفزازهم. وقرر الحكم إيقاف المباراة بعد 12 دقيقة لأن السلامة لم تعد مضمونة. وذكر بيان للنادي أن الاشتباكات وقعت رغم نشر أفراد أمن إضافيين في ملعب الفريق الذي يقع شرق ألمانيا.

MENAFN07062025000110011019ID1109648506

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث