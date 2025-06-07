فريق أرجنتيني يعاقب لاعبي الأكاديمية بسبب صورة مع لاعب منافس

فريق أرجنتيني يعاقب لاعبي الأكاديمية بسبب صورة مع لاعب منافس
أوقف نادي نيويلز، الواقع في مدينة روزاريو والذي انطلق منه ليونيل ميسي، لاعبي الأكاديمية البالغ عمرهم تسع سنوات عن التدريب وألغى منحهم الدراسية لمدة ثلاثة أشهر بعد اكتشاف صورهم مع مالكورا الذي يلعب في صفوف الغريم اللدود روزاريو سنترال.
وأثار هذا القرار انتقادات شديدة من الجمهور وشخصيات بارزة، وأعرب مالكورا ذاته عن استيائه من هذا الجدل.
وقال مالكورا مستعيداً ما حدث بالصدفة في بطولة للشباب قبل ثلاثة أشهر ((أشعر بالحزن من أجلهم. الأطفال أبرياء ولا يعلمون الكثير عما يفعلونه)). وأضاف ((أرادوا فقط التقاط صورة مع لاعب في الدرجة الأولى مثل أي طفل)).
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