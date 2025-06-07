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فريق أرجنتيني يعاقب لاعبي الأكاديمية بسبب صورة مع لاعب منافس

فريق أرجنتيني يعاقب لاعبي الأكاديمية بسبب صورة مع لاعب منافس

2025-06-07 07:10:32
(MENAFN- Al-Bayan) تحولت صورة بسيطة بين أطفال ولاعب كرة قدم محترف إلى حالة من الجدل في الأرجنتين بعد أن عاقب نادي نيويلز أولد بويز براعما بسبب التقاطهم صورة مع إغناسيو مالكورا لاعب روزاريو سنترال في خطوة عدت تصعيداً صادماً في المنافسة الكروية الشرسة في مدينة روزاريو.

أوقف نادي نيويلز، الواقع في مدينة روزاريو والذي انطلق منه ليونيل ميسي، لاعبي الأكاديمية البالغ عمرهم تسع سنوات عن التدريب وألغى منحهم الدراسية لمدة ثلاثة أشهر بعد اكتشاف صورهم مع مالكورا الذي يلعب في صفوف الغريم اللدود روزاريو سنترال.

وأثار هذا القرار انتقادات شديدة من الجمهور وشخصيات بارزة، وأعرب مالكورا ذاته عن استيائه من هذا الجدل.

وقال مالكورا مستعيداً ما حدث بالصدفة في بطولة للشباب قبل ثلاثة أشهر ((أشعر بالحزن من أجلهم. الأطفال أبرياء ولا يعلمون الكثير عما يفعلونه)). وأضاف ((أرادوا فقط التقاط صورة مع لاعب في الدرجة الأولى مثل أي طفل)).

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