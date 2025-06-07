زيزو ينضم إلى معسكر الأهلي في ميامي

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زيزو ينضم إلى معسكر الأهلي في ميامي
(MENAFN- Al-Bayan) وصل أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلي المصري إلى مدينة ميامي ، أمس. وذكر الأهلي عبر ((فيسبوك))، أن زيزو سينضم لبعثة الفريق استعداداً لمواجهات مونديال الأندية.
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