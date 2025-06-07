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زيزو ينضم إلى معسكر الأهلي في ميامي

زيزو ينضم إلى معسكر الأهلي في ميامي

2025-06-07 07:10:32
(MENAFN- Al-Bayan) وصل أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلي المصري إلى مدينة ميامي ، أمس. وذكر الأهلي عبر ((فيسبوك))، أن زيزو سينضم لبعثة الفريق استعداداً لمواجهات مونديال الأندية.

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