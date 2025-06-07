بطلات الإمارات في الريشة الطائرة.. حضور لافت وطموحات عالمية

MENAFN - Al-Bayan) في قلب العاصمة أبوظبي، وتحديداً في مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، احتضنت الصالة المغلقة بطولة استثنائية، جمعت بين الشغف والتنافس، حيث تألقت مجموعة من اللاعبات المواطنات في رياضة الريشة الطائرة، لتسجل كل منهن حضوراً مميزاً، يؤكد أن المستقبل الرياضي للمرأة الإماراتية يسير في الطريق الصحيح.

البطولة التي نظمت بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبرعاية اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، كانت منصة لإبراز المواهب الصاعدة، وتجسيد روح الالتزام التي تنمو في صمت خلف كواليس التدريب والمثابرة.

في هذا التقرير تفتح ((البيان)) نافذة على مسيرة أربع بطلات من فئة المواطنات هن: غدير الظاهري، فطيم الظهوري، سميرة البلوشي، وموزة العليلي، إلى جانب المدربة القديرة سهاد عويس، التي تشرف على صقل هذه المواهب، وتشارك في صناعة جيل جديد، يحمل الطموح والرغبة في تمثيل الوطن بأفضل صورة.

صوت الخبرة

منذ أكثر من عقد من الزمن كانت المدربة سهاد عويس شاهدة على انطلاقة رياضة الريشة الطائرة في الإمارات، ورافقتها في خطواتها الأولى حتى أصبحت اليوم من الألعاب النشطة بين الفتيات.

المدربة المخضرمة تتولى تدريب منتخب الإمارات للسيدات، وتشغل منصب مديرة فريق الريشة الطائرة بنادي النصر، تحدثت لـ((البيان)) عن مشوار تأسيسي طويل، بدأ من بطولة ((السلام والرياضة)) عام 2014، أول فعالية رسمية لرياضة الريشة الطائرة للسيدات في الدولة، وقالت: ((بدأنا من لا شيء تقريباً، واليوم أصبح لدينا أربعة أندية تمارس اللعبة فعلياً، من بينها نادي النصر، الذي يتصدر دائماً ترتيب البطولات المحلية، إلى جانب أندية كلباء وأبوظبي لألعاب المضرب، ومراكز تدريبية جديدة مثل مركز مدرسة عائشة بنت عثمان في كلباء)).

وأضافت سهاد أن النجاح لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة دعم مستمر من الدولة ووزارة الشباب والرياضة، ومن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، برئاسة الأستاذة نورة الجسمي، مشيرة إلى أن اللعبة شهدت تطوراً كبيراً على مستوى الإقبال والمهارات، خاصة مع دخول الأندية الرسمية على الخط منذ أربع سنوات.

وعن تقييمها للنسخة الأخيرة من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك أشادت بالمستوى الفني العالي للبطولة رغم إقامتها في يوم واحد فقط، وأوضحت أن اعتماد نظام المجموعات وخروج المغلوب أفرز عن منافسات قوية، أظهرت مهارات لافتة للاعبات، كما نوهت بالتنظيم المميز للحدث من قبل الاتحاد، والتألق اللافت للحكمات الإماراتيات.

وأكدت سهاد أن أحد أبرز التحديات الحالية يكمن في استقطاب الفئات العمرية الصغيرة، مشيرة إلى أن بعض العائلات لا تزال تتردد في إرسال أطفالها في سن مبكرة إلى الأندية، رغم أن اللعبة تعتمد في أساسها على التأسيس المبكر.

وفي ختام حديثها كشفت المدربة عن خطط تطويرية طموحة، تتضمن توسيع القاعدة من خلال المهرجانات والبطولات المدرسية، وزيادة عدد المدربين والدورات التأهيلية، إلى جانب العمل على إعداد كوادر تنظيمية وتحكيمية قادرة على مواكبة استضافة الإمارات لأكبر بطولات العالم في اللعبة.

وفي عمر الـ 18 استطاعت غدير الظاهري أن تحجز لنفسها مكاناً في صدارة التتويج، بعد فوزها بالمركز الأول في فئة المواطنات ضمن بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للريشة الطائرة، لاعبة نادي النصر، التي تمارس اللعبة منذ ثلاث سنوات ونصف فقط، وصفت شعورها بعد التتويج قائلة : ((شعور رائع أن أكون في المركز الأول، وأتمنى دائماً أن أكون في المكان الذي أستحقه، لأن ذلك يدفعني لتقديم الأفضل في كل بطولة)).

وعن سر إنجازها الأخير، قالت غدير: ((الداعم الأكبر لي هم أمي وأبي وعائلتي، إلى جانب مدربي الكابتن محمود طيفور، والكابتن سهاد، والكابتن زيد، وأشكر اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة نورة الجسمي، ونادي النصر على كل ما قدموه لي من دعم وتحفيز)).

ولا تكتفي غدير بالبطولات المحلية، إذ كشفت عن طموحاتها المقبلة بثقة، قائلة: ((أسعى لتقديم أفضل ما لدي لتمثيل دولة الإمارات في الاستحقاقات المقبلة على مستوى غرب آسيا والعرب، ومن ثم العالمية))، واختتمت حديثها بالإشارة إلى مشاركتها القريبة في بطولة إيطاليا الدولية الشهر المقبل، قائلة: ((آمل أن نحقق نتائج طيبة في هذه البطولة، ونرفع اسم الدولة عالياً)).

ورغم أنها لم تتجاوز الـ 16 من عمرها تمضي فطيم الظهوري بخطى ثابتة في رياضة الريشة الطائرة، بعد عامين فقط من انطلاقتها مع اللعبة، أثبتت خلالها أنها تمتلك الموهبة والعزيمة معاً، ووصفت تجربتها في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك بالرائعة، مشيدة بدور البطولة في توفير فرص التنافس والتطور للاعبات، قائلة: ((من أبرز اللحظات التي أذكرها كانت في المباراة النهائية، إذ كان الفارق بيني وبين المركز الأول بسيطاً للغاية، لا يتجاوز أربع نقاط، تلك اللحظة جعلتني أوقن بأن المستوى متقارب، وأن القادم سيكون أفضل بإذن الله)).

وتؤكد فطيم أن طريقها لم يكن خالياً من التحديات، لا سيما في التوفيق بين التزامات الدراسة والتدريبات، وقالت: ((من أبرز الصعوبات التي واجهتني كانت الموازنة بين الدراسة والتدريب، خاصة خلال فترات البطولات، لكن بفضل تنظيم الوقت ودعم أسرتي ومدربي استطعت تجاوزها بحمدالله)).

وبنظرة واثقة نحو المستقبل أكدت فطيم أن طموحاتها تتجاوز البطولات المحلية، قائلة: ((أعمل بجدية على تحقيق هدفي، وهو إحراز بطولات على المستويين الإقليمي والدولي)).

عودة قوية

منذ أن بدأت مشوارها في رياضة الريشة الطائرة بعمر الخامسة عشر لم تفارق سميرة البلوشي شغفها باللعبة، حتى بعد التوقف لثلاثة أشهر بسبب الإصابة، لتعود من جديد وتثبت نفسها بقوة، محققة المركز الثالث في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك ضمن فئة المواطنات. سميرة، ذات الـ18 عاماً، أكدت أن البطولة كانت تجربة حماسية ومليئة بروح التحدي، قائلة: ((واجهت منافسات من فئات عمرية مختلفة، وكانت البطولة مليئة بالإثارة)).

وتابعت: ((أصعب مباراة خضتها كانت في أولى مواجهاتي بالبطولة، لأنها كانت أول مشاركة لي بعد الإصابة، لكنها شكلت تحدياً حقيقياً)). ولا تقتصر طموحات سميرة على الإنجازات المحلية، إذ تؤمن بأن حلم تمثيل الوطن عالمياً ليس ببعيد، واختتمت حديثها، قائلة: ((خطتي المستقبلية أن أصبح لاعبة دولية وعالمية، أرفع اسم بلادي في كل المحافل)).

وفي الـ 13 من عمرها، تسير موزة العليلي بثقة على طريق الاحتراف، اللاعبة الإماراتية الشابة بدأت ممارسة اللعبة قبل عامين فقط، لكنها سرعان ما وجدت نفسها في قلب المنافسات، وتحولت الهواية إلى شغف يومي تحرص على تطويره بكل جدية، وقالت: ((منذ اللحظة الأولى شعرت أن الريشة الطائرة شغف وهواية أطورها باستمرار)).

وشاركت موزة في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك بكل حماس، وتمكنت من حصد جائزة أفضل ضاربة في فئة المواطنات، وهي لحظة وصفتها بالمؤثرة جداً، وأضافت: ((الفوز بالجائزة كان دافعاً قوياً للاستمرار، وأشعر أن جهودي بدأت تؤتي ثمارها)).

وأضافت: أركز كثيراً على السرعة وردة الفعل، وعلى تعزيز القوة في الضربات الهجومية خاصة ((السماش))، كما أهتم بتحسين لياقتي البدنية وتحركاتي داخل الملعب، وأحلل مبارياتي لتفادي الأخطاء والتعلم من الاستراتيجيات الجديدة)). أما عن طموحاتها فتؤمن موزة بأن الأحلام لا حدود لها، قائلة: ((أتمنى أن أصبح من أبرز اللاعبات في المنطقة، وأن أرفع اسم الإمارات عالياً)).