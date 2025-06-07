بيمنتا: "الأبيض" لم يستغل البداية الجيدة في التصفيات

MENAFN - Al-Bayan) أكد لوكاس بيمنتا، مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن ضياع فرصة الحصول على بطاقة التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 2026 لم يكن فقط بسبب نتيجة مباراة أوزبكستان، التي انتهت بالتعادل السلبي، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وتأجل حلم المنتخب الوطني في بلوغ كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عام 2026 إلى الملحق، بعد أن اكتفى بالمركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، وضمن خوض منافسات الملحق، التي تقام في شهر أكتوبر المقبل.

وحسمت الإمارات وقطر التأهل إلى الملحق عن المجموعة الأولى، والعراق أو عمان أو فلسطين عن المجموعة الثانية، ولا يزال التنافس قائماً على حصد بطاقة التأهل المباشر بين أستراليا والسعودية في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة، بينما حسمت إندونيسيا مقعدها في الملحق عن المجموعة الثالثة.

وتتنافس المنتخبات الستة على مقعدين للتأهل للمونديال، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين بنظام التجمع في دولة واحدة للعب دوري من دور واحد، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما يلعب صاحبا المركز الثاني مباراتين ذهاباً وإياباً، ويصعد الفائز إلى الملحق العالمي.

وقال بيمنتا لـ((البيان)) عقب التعادل المخيب لـ((الأبيض)) مع أوزبكستان، والذي منح الأخيرة بطاقة الصعود للمونديال للمرة الأولى في تاريخها: ((فقدنا فرصتنا في التأهل المباشر رغم أن هدفنا منذ بداية التصفيات كان حجز مقعد في المونديال من الدور الثالث، حاولنا تقديم كل ما لدينا في مباراتنا مع أوزبكستان، وأعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة إلى حد كبير، لكن للأسف لم نتمكن من التسجيل في مرمى المنافس)).

موقف صعب

وأضاف: ((كنا ندرك جيداً أننا في موقف صعب، وأنه لا بديل عن الفوز في آخر مباراتين مع انتظار تعثر أوزبكستان، لكن الأمور انتهت في هذه المرحلة، وعلينا التركيز الآن على ما نملكه في أيدينا، وهو منافسات الملحق في المرحلة الرابعة في أكتوبر المقبل من أجل التأهل)).

وعن أسباب عدم التأهل مباشرة عن المجموعة أكد بيمنتا أن المنتخب الوطني أهدر نقاطاً كانت في متناول اليد في المواجهات السابقة، ولم يستغل البداية الجيدة للتصفيات، التي بدأت بالفوز خارج الأرض على قطر.

وتابع: ((عدم التأهل المباشر لم يكن بسبب نتيجة مباراتنا مع أوزبكستان فقط، ولكن من المرحلة السابقة، التي أهدرنا فيها نقاطاً سهلة لم يكن من المفترض خسارتها، أبرزها التعادل على أرضنا مع كوريا الشمالية في الدور الأول، وهذه النقاط المهدرة صنعت الفارق، وأضاعت الكثير على المنتخب)).

تركيز

وشدد بيمنتا على ضرورة نسيان الماضي، والتركيز على المرحلة المقبلة والمباراة المقبلة أمام قيرغيزستان، لافتاً إلى أن ((الأبيض)) أمامه فرصة خلال الشهور المقبلة للاستعداد بشكل أفضل والتحضير جيداً للملحق، وسيكون هناك مجال للتحسن وتطوير الأداء والوقوف على السلبيات تحت قيادة المدير الفني، أولاريو كوزمين. وعن فرص المنتخب الوطني في التأهل عبر الملحق قال: ((بالتأكيد كل المواجهات صعبة، والمنتخبات التي صعدت للمرحلة الرابعة عبر الملحق لديها نفس الفرص والحظوظ، لكننا سنقاتل حتى النهاية ونتمسك بحلم التأهل للمونديال)).

على جانب آخر حول المنتخب الوطني أنظاره إلى مواجهة قيرغيزستان المقررة بعد غد الثلاثاء في الجولة العاشرة والأخيرة من الدور الثالث للتصفيات، إذ يسعى ((الأبيض)) إلى العودة بانتصار وثلاث نقاط يحافظان على المركز الثالث في المجموعة للاستفادة من إمكانية لعب الملحق في الإمارات، بعدما تقدمت بطلب لاستضافة مباريات مجموعة من المجموعتين.

وتغادر بعثة المنتخب الوطني، مساء اليوم، إلى العاصمة القيرغيزية، بيشكيك، حيث يخوض ((الأبيض)) مراناً وحيداً في قيرغيزستان، بعد أن خاض المنتخب حصتين تدريبيتين في أبوظبي عقب مواجهة أوزبكستان.