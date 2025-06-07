"الموسم الثاني للاحتراف" الأقوى في معدل التهديف

MENAFN - Al-Bayan) تحافظ النسخة الثانية للاحتراف التي أقيمت في موسم 2009 - 2010 وتوج الوحدة بلقبها، على صدارتها في معدل التهديف بـ3,7 أهداف في كل مباراة، من بين 17 نسخة لدوري المحترفين.

وشهد الموسم الكروي المنتهي 2024 - 2025، تسجيل 582 هدفاً في 182 مباراة بواقع 3,2 أهداف في كل مباراة، فيما انتهت 84 مباراة بشباك نظيفة، وهذه المرة 14 التي يسجل فيها دورينا معدلاً تهديفياً يساوي أو يفوق 3 أهداف في كل مباراة، ما يعزز مكانته ضمن أفضل الدوريات العربية في تسجيل الأهداف، حيث احتل المركز الثاني عربياً في معدلات التهديف بعد دوري نجوم قطر بنهاية هذا الموسم.

وسجل دوري نجوم قطر معدلاً تهديفياً يقدر بـ3,34 أهداف في كل مباراة (يضم الدوري القطري 12 فريقاً وبلغ مجموع الأهداف المسجلة 442 هدفاً في 132 مباراة)، مقابل 3,2 لدورينا، ثم يأتي خلفهما الدوري السعودي الذي يضم 18 فريقاً، بـمعدل تهديفي يقدربـ2,9 هدف، حيث سجلت الأندية السعودية 902 هدف في 306 مباريات، واحتل الدوري الأردني المركز الرابع بـ2,6 هدف في كل مباراة، ويعكس هذا التطور الذي يشهده الدوري الأردني المستويات القوية التي يقدمها ((النشامى)) في تصفيات كأس العالم وصعوده لأول مرة في تاريخه إلى المونديال. وتملك باقي الدوريات العربية معدلاً تهديفياً متقارباً يقدر بهدفين في كل مباراة، وهي: مصر والمغرب وتونس والجزائر.

قراءة

وفي قراءة لأهداف الموسم المنتهي، نلحظ أن أغلبها سجل في الشوط الثاني بواقع 318 هدفاً مقابل 264 هدفاً في الشوط الأول، فيما كانت النتائج الأكثر تكراراً (الفوز بهدفٍ نظيف والفوز 2 ـ 1) إذ تكررتا 27 مرة، كما شهد الموسم تسجيل 6 ثلاثيات منها 3 لمهاجم العين كودجو لابا وعمر خريبين مهاجم الوحدة ثلاثيتين وثلاثية واحدة لمهاجم الوصل جواو بيدرو، كما تم تسجيل 52 ثنائية هذا الموسم وكان عجمان صاحب العدد الأكبر من الثنائيات بـ8 ثنائيات، فيما تقاسم 5 لاعبين تسجيل 3 ثنائيات (مهدي قائدي، ماتيوس ليما، ميلوش كوزانوفيتش، جونيور فليمينغز، يوسف نياكيتيه).

وإلى جانب تتويجه باللقب، تصدر شباب الأهلي ترتيب الهجوم بـ57 هدفاً وهذه المرة الثالثة في زمن الاحتراف التي يحقق فيها بطل الدوري مثل هذا الرصيد من الأهداف بعد الشارقة موسم 2018 - 2019 والعين في موسم 2021 - 2022، ولكن أقوى خط هجوم لبطل الدوري في المحترفين يملكه الزعيم بـ74 هدفاً في موسم 2012 - 2013، يليه الجزيرة بـ72 هدفاً في موسم 2016 - 2017 ثم الوصل بطل موسم 2023 - 2024 بـ70 هدفاً.

ومن أبرز الأرقام التي شهدها الموسم المنتهي، تسجيل الشارقة 44 هدفاً فقط رغم احتلاله مركز الوصافة، وهو الأقل تسجيلاً من بين الفرق أصحاب المراكز الخمسة الأوائل وهي شباب الأهلي (57) والوحدة (51) والوصل (51) والعين (56).

وسجلت حصيلة الموسم المنتهي تراجعاً بـ42 هدفاً مقارنة بحصيلة الموسم الماضي (2023 - 2024) الذي شهد تسجيل 624 هدفاً، وبلغ معدل التهديف فيه 3,4 أهداف مقابل 551 هدفاً في موسم 2022 - 2023 بمعدل 3 أهداف في كل مباراة.

وشهد موسم 2020 - 2021 تسجيل 566 هدفاً بواقع 3.1 أهداف في كل مباراة، وهو أول موسم بعد استئناف النشاط الكروي عقب توقفه في الموسم الذي سبقه بسبب فيروس كورونا.

وسجل موسم 2018 - 2019 معدلاً تهديفياً مرتفعاً يساوي 3,5 أهداف، حيث وصل مجموع أهداف الموسم 644 في 182 مباراة، وفي موسم 2017 - 2018، الذي شهد مشاركة 12 فريقاً في مسابقة الدوري تم تسجيل 394 هدفاً في 132 مباراة بواقع 3 أهداف في كل مباراة.

الطريف في الموضوع أن معدل التهديف وحصيلة الأهداف كانت متقاربة جداً خلال 4 مواسم متتالية بين 2013 - 2014 إلى موسم 2016 - 2017، حيث سجلت الفرق 571 هدفاً في موسم 2016 - 2017 بمعدل تجاوز 3 أهداف في كل مباراة مثله مثل الموسم الذي سبقه الذي شهد 573 هدفاً، و571 هدفاً كذلك في موسم 2013 - 2014 وأقل 9 أهداف عن موسم 2014 - 2015 الذي شهد تسجيل 562 هدفاً.

وبعد النسخة الأولى للاحتراف، التي بلغ فيها المعدل التهديفي 2,75 شهدت المواسم اللاحقة ارتفاعاً قياسياً في معدل التهديف، حيث وصل إلى 3,78 في الموسم الثاني ثم 3,37 في الموسم الثالث و3,4 في الموسم الرابع.