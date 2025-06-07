3 أندية تسيطر على لقب هداف دوري المحترفين

MENAFN - Al-Bayan) بعد أن حسم التوغولي لابا كودجو مهاجم العين صدارة هدافي دوري أدنوك للمحترفين للموسم المنصرم 2024 - 2025، كتب اسمه في تاريخ بطولة الدوري، وخلال دوري المحترفين منذ بدايته موسم 2008 - 2009، لم ينجح أي نادٍ في حصول لاعبيه على لقب الهداف أكثر من العين، واللافت أن لقب الهداف انحصر بين ثلاثة أندية فقط، هي: العين والجزيرة والوحدة، بينما فاز لاعب من بني ياس باللقب مرة وحيدة.

ورغم أن الكثيرين اعتبروا أن موسم لابا كودجو مع العين لم يكن الأفضل للاعب منذ ارتدائه قميص ((الزعيم))، لكن كودجو حصل على لقب هداف دوري أدنوك للمحترفين برصيد 20 هدفاً، وللمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي 2021 - 2022، و2022 - 2023، وبعد صراع استمر حتى الجولات الأخيرة من عمر المسابقة مع نجم وهداف الوحدة، السوري عمر خريبين، وهداف الموسم الماضي، الذي جاء ثانياً برصيد 17 هدفاً.

ومن المعروف أن لابا كودجو أحرز أكبر عدد من الأهداف في موسم 2019 - 2020، الذي ألغيت نتائجه بسبب جائحة ((كورونا))، وكان ذلك في موسمه الأول مع العين، إذ أحرز 19 هدفاً، ورغم قرار اللجنة الفنية برابطة المحترفين بتثبيت إحصاءات وأهداف اللاعبين، إلا أنه لا يترتب عليه أي أثر قانوني، وبالتالي، لم يحتسب هدافاً للدوري، لكن احتسبت ضمن رصيد أهدافه، ولا يوجد هداف لذاك الموسم، وبالتالي، لا يمكن اعتبار تتويجه بلقب الهداف سوى 3 مرات فقط.

وخرج لقب الهداف من صفوف العين خلال مواسم المحترفين في 9 مواسم من أصل 17 موسماً، متضمنة الموسم الملغى بسبب جائحة ((كورونا))، حيث لا تلغى نتائج الموسم الأرقام الشخصية للاعبين، ومن ضمنها عدد الأهداف.

ويأتي الجزيرة ثانياً، بحصول لاعبيه على لقب هداف دوري المحترفين في 4 مواسم، يليه الوحدة في 3 مواسم، ثم مرة واحدة لنادي بني ياس.

وشملت قائمة المتوجين بلقب الهداف من العين 4 لاعبين، هم خوسيه ساند موسم 2009 - 2010، والغاني أسامواه جيان في 3 مواسم متتالية، والسويدي ماركوس بيرغ هداف الدوري موسم 2017 - 2018، وأخيراً لابا كودجو في مواسم، 2021 - 2022، 2022 - 2023، و2024 - 2025.

وتضم من الجزيرة أسماء لامعة حصلت على اللقب، وهي: البرازيلي فيرناندو بايانو موسم 2008 - 2009، وماركو فوزينيتش موسم 2014 - 2015، والهداف التاريخي علي مبخوت موسمي 2016 - 2017 و2020 - 2021، ومن الوحدة لا ينسى كأحد الهدافين المتميزين على مدار تاريخ الدوري، سيباستيان تيغالي، الهداف التاريخي للعنابي، وتوج بلقب الهداف مرتين، موسمي 2015 - 2016، و2018 - 2019، ثم السوري عمر خريبين هداف الدوري الموسم الماضي، بينما حصل السنغالي أندريه سانجاهور نجم بني ياس السابق، على لقب الهداف موسم 2010 - 2011.

ويتصدر نجم الجزيرة السابق والنصر الحالي، علي مبخوت، قائمة الهدافين التاريخيين للدوري، برصيد 228 هدفاً، ويملك الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، بـ 33 هدفاً، سجلهم في موسم 2016 - 2017، يليه تيغالي بـ 184 هدفاً، وفابيو ليما الذي لا يزال في الملاعب بـ 176 هدفاً، فيما دخل لابا كودجو قائمة العشرة الكبار، بعدما وصل إلى 118 هدفاً طوال مسيرته في الدوري.