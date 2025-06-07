رونالدو لا يعتزم المشاركة في كأس العالم للأندية

MENAFN - Al-Bayan) أعلن كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي ومنتخب البرتغال أمس أنه لا يخطط للعب في كأس العالم للأندية لكرة القدم بالولايات المتحدة رغم أن أندية مشاركة في البطولة الموسعة، التي تضم 32 فريقاً حاولت ضمه.

وزادت التكهنات حول مستقبل اللاعب (40 عاماً) الشهر الماضي، عندما قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): إن مناقشات جارية بشأن مشاركة رونالدو في كأس العالم للأندية رغم إخفاق النصر في التأهل للبطولة.

وقال فرناندو هييرو، المدير الرياضي للنصر الشهر الماضي: إن الفريق يتفاوض مع رونالدو بشأن تمديد عقده، لكنه واجه منافسة من مجموعة من الأندية المتحمسة للتعاقد مع اللاعب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

وزاد رونالدو نفسه من حالة عدم اليقين بشأن مستقبله، بعد مباراة النصر أمام الفتح في نهاية الموسم، إذ كتب على وسائل التواصل الاجتماعي ((انتهى هذا الفصل. القصة لا تزال تُكتب!)).

ورداً على سؤال بشأن إمكانية توقيعه لفريق آخر في الأيام المقبلة، من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية في وقت لاحق من هذا الشهر قال رونالدو للصحفيين: ((هذا (كلام) في غير موضعه، لا معنى للحديث عن أمور أخرى سوى المنتخب الوطني في الوقت الحالي)).

وأضاف: ((كانت هناك الكثير من الاتصالات (من أندية)، أرى أموراً منطقية، وأخرى غير منطقية، لا يمكنك الانضمام إليها جميعاً (الأندية)، عليك التفكير على المدى القصير والمتوسط والطويل)).

وأشار ((الأمر محسوم عملياً من ناحيتي، وهو عدم المشاركة في كأس العالم للأندية، لكني تلقيت الكثير من الدعوات)).

وسجل رونالدو، يوم الأربعاء، هدف فوز البرتغال على ألمانيا 2 - 1، والتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية لمواجهة إسبانيا.

وصف كثيرون المباراة النهائية بأنها مواجهة بين رونالدو ولاعب برشلونة الشاب الأمين جمال (17 عاماً)، لكن المهاجم البرتغالي قال إنه لا ينظر للأمر بهذه الطريقة.

وقال: ((لطالما كان الأمر هكذا كلما لعبت كرة القدم، وعندما أخوض مباراة كبيرة يكون دائماً كريستيانو ضد هذا اللاعب أو ذاك)). وأضاف: ((مر نحو 20 عاماً ولا يزال الحال كما هو، لم يعد الأمر يؤرقني في الليل، إنه أمر طبيعي. إنهما جيلان مختلفان تماماً، جيل يبدأ، وجيل آخر ينتهي، وهذا هو وضعي)).

وتابع: ((ليس الحال كذلك على أرض الواقع، إنه فريق ضد فريق. سيكون الأمر هكذا دائماً. أكثر ما أريده هو أن تكون البرتغال في مستوى جيد، وأثق بأن الأمور يمكن أن تسير على ما يرام، وبإمكاننا تقديم مباراة رائعة، والفوز على فريق جيد جداً، ربما يكون الأفضل في العالم)).