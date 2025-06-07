مونديال الأندية.. قصة جديدة في حكاية الساحرة المستديرة

MENAFN - Al-Bayan) تفصلنا 6 أيام فقط عن مباراة الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي، بقيادة نجمه الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، على ملعب استاد هارد روك بالولايات المتحدة الأمريكية، في افتتاح كأس العالم للأندية، بمشاركة 32 فريقاً، يمثلون أعظم الأندية العالمية في البطولة الجديدة والرائدة، ويترقبها عشاق الساحرة المستديرة، بعد تعديلات جذرية على نظام البطولة، واعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا))، لتقام كل 4 سنوات، على طريقة كأس العالم للمنتخبات، بعدما كانت تقام سنوياً، وتقتصر فيها المشاركة على 7 أندية فقط، ويمثلون حينها أبطال القارات، إلى جانب النادي الممثل للبلد المستضيف، وهي البطولة التي قرر ((فيفا)) استمرارها، مع تحويل مسماها إلى بطولة أُخرى، بمسمى كأس القارات ((الإنتركونتننتال)).

ويحمل لواء الكرة العربية في النسخة الجديدة من مونديال الأندية 2025، العين ممثلاً للقارة الآسيوية، بعدما توج بطلاً لدوري أبطال آسيا 2023 - 2024، ومعه الهلال السعودي، ممثلاً ثانياً للقارة، والأهلي المصري ممثلاً عن قارة أفريقيا، برفقة صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، والوداد المغربي، ويلعب العين في المجموعة السابعة للمونديال، إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد، ويوفنتوس الإيطالي، الذي سيخوض ((الزعيم)) مباراته الافتتاحية في البطولة أمامه.

في حين، ضمت المجموعة الأولى بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي وإنتر ميامي، والمجموعة الثانية باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيك مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، وسياتل ساوندرز الأمريكي، والثالثة بايرن ميونيخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيولندي، بوكا جونيورز الأرجنيتيني، وبنفيكا البرتغالي، والرابعة فلامنغو البرازيلي، الترجي، تشيلسي الإنجليزي، لوس آنجلس الأمريكي، والخامسة ريفر بلات الأرجنتيني، أوراوا ريد دايموند الياباني، مونتيري المكسيكي، وإنتر ميلان الإيطالي، والسادسة فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وميمولدي صن داونز الجنوب أفريقي، وضمت المجموعة الثامنة ريال مدريد الإسباني، الهلال، باتشوكا المكسيكي، وسالزبورغ النمساوي.

ويقام دور مجموعات البطولة بنظام دوري من دوري واحد، ويتأهل أول فريقين من المجموعات الثماني إلى الدور ثمن النهائي، والذي يقام وحتى المباراة النهائية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، مع عدم إقامة مباراة لتحديد المركز الثالث، ويشارك 117 حكماً من 41 اتحاداً وطنياً في إدارة مباريات البطولة، موزعين بين 35 حكماً رئيساً للساحة، و58 حكماً مساعداً، و24 حكم فيديو مساعداً ((الفار))، بما في ذلك 13 حكماً عربياً من 7 اتحادات كرة وطنية، وقضاة الملاعب العرب موزعون بين 5 حكام ساحة، هم: الإماراتي عمر آل علي، الموريتاني دحان بيدة، القطري سلمان فلاحي، الجزائري مصطفى غربال، والليبي معتز إبراهيم، وعُين حكام مساعدون، كل من القطريين رمزان النعيمي وماجد الشمري، والجزائريين مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني، بالإضافة إلى الإماراتي محمد عبيد خادم، والقطري خميس المري، والمصري محمود عاشور، والمغربي حمزة الفارق، حكام فيديو مساعدين.

وتم اختيار 12 ملعباً في 11 مدينة لاستضافة البطولة، وهي ملاعب لينكولن فاينانشال في فيلادلفيا ببنسلفانيا، وأودي في واشنطن العاصمة، ولومين في سياتل بواشنطن، وروز بول في باسادينا بكاليفورنيا، وتي كيو إل في سينسيناتي بأوهايو، وبنك أوف أمريكا في شارلوت بنورث كارولينا، ومرسيدس بنز في أتلانتا بجورجيا، وهارد روك في ميامي جاردنز بفلوريدا، وجيوديس بارك في ناشفيل بتينيسي، وميتلايف في إيست روثرفورد بنيو جيرسي، والذي يستضيف المباراة النهائية، وملعبي كامبينج وورلد وإنتر آند كو بأورلاندو بفلوريدا، ويستضيف ملعب لومين جميع مباريات دور المجموعات الثلاث لفريق سياتل ساوندرز، ومن بين هذه الملاعب المختارة، سيتم استخدام 5 منها في كأس العالم 2026.

وسبق أن فاز 12 نادياً مختلفاً ببطولة كأس العالم للأندية تاريخياً، عبر 20 نسخة بنظامها القديم، من عام 2000 وحتى عام 2023، ولم يكن منهم سوى 3 أندية من خارج القارة الأوروبية، وجميعها من البرازيل، وهي: أندية كورينثيانز، ساو باولو وإنترناسيونال، ويتصدر ريال مدريد الإسباني، قائمة الأكثر تتويجاً بلقب مونديال الأندية، برصيد 5 ألقاب، فيما يأتي غريمه التقليدي برشلونة الإسباني وصيفاً برصيد 3 ألقاب، بينما مانشستر سيتي الإنجليزي، حامل لقب آخر نسخ البطولة بالنظام القديم، وأصبح مدرب ((المان سيتي)) الإسباني جوزيب غوارديولا، أكثر مدرب تتويجاً بالبطولة، برصيد 4 ألقاب، مع 3 فرق مختلفة.