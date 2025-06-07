  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مونديال المليار دولار

مونديال المليار دولار

2025-06-07 07:10:30
(MENAFN- Al-Bayan) تحظى بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، بأهمية كبرى من قبل الاتحاد الدولي للكرة ))فيفا ((، ما دفعه إلى زيادة زخم البطولة، بإيصال جوائزها المالية إلى مليار دولار، موزعة بين 475 مليون دولار للأداء الرياضي، و 525 مليون دولار توزع بين 32 نادياً مشاركاً في البطولة المقررة من 14 يونيو الجاري، إلى 13 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

MENAFN07062025000110011019ID1109648497

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث