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مونديال المليار دولار
(MENAFN- Al-Bayan) تحظى بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، بأهمية كبرى من قبل الاتحاد الدولي للكرة ))فيفا ((، ما دفعه إلى زيادة زخم البطولة، بإيصال جوائزها المالية إلى مليار دولار، موزعة بين 475 مليون دولار للأداء الرياضي، و 525 مليون دولار توزع بين 32 نادياً مشاركاً في البطولة المقررة من 14 يونيو الجاري، إلى 13 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.
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