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الفهم لا يختصر في عنوان

الفهم لا يختصر في عنوان

2025-06-07 07:02:53
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلال‭ ‬تجربتنا‭ ‬مع‭ ‬الكتابة‭ ‬الرياضية،‭ ‬لاحظنا‭ ‬سلوكا‭ ‬شائعا‭ ‬بين‭ ‬شريحة‭ ‬تزيد‭ ‬أو‭ ‬تنقص‭ ‬من‭ ‬القراء‭ ‬والمتابعين،‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬العناوين‭ ‬دون‭ ‬التعمق‭ ‬في‭ ‬محتوى‭ ‬المقالات،‭ ‬ويترتب‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬العنوان‭ ‬وحده‭ ‬تكوين‭ ‬تصور‭ ‬كامل‭ ‬عن‭ ‬الموضوع،‭ ‬بل‭ ‬أن‭ ‬أصحابه‭ ‬يذهبون‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬عندما‭ ‬يطلقون‭ ‬أحكاما‭ ‬واستنتاجات‭ ‬في‭ ‬نقاشاتهم‭ ‬وسجالاتهم‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬بطن‭ ‬النص،‭ ‬والأسوأ‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬لك‭ ‬من‭ ‬ينتقد‭ ‬المقالة‭ ‬أو‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬كاتبها،‭ ‬اعتمادا‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬فهمه‭ ‬أو‭ ‬توهمه‭ ‬من‭ ‬العنوان،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكلف‭ ‬نفسه‭ ‬قراءة‭ ‬السطور‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الفقرات‭ ‬الأولى‭.‬

فالكاتب‭ ‬الرياضي‭ ‬المهني‭ ‬مثله‭ ‬مثل‭ ‬صانع‭ ‬أي‭ ‬محتوى،‭ ‬يضع‭ ‬خلاصة‭ ‬فكره‭ ‬وتجربته‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سطر،‭ ‬فهو‭ ‬لا‭ ‬يكتب‭ ‬ليملأ‭ ‬فراغا،‭ ‬بل‭ ‬يسعى‭ ‬لتقديم‭ ‬وجهة‭ ‬نظر،‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬تحليل‭ ‬مدروس،‭ ‬أو‭ ‬نقد‭ ‬هادف،‭ ‬مستندا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬معطيات‭ ‬ومتابعة‭ ‬دقيقة‭.‬

ولكن‭ ‬عندما‭ ‬يختزل‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الجهد‭ ‬في‭ ‬عنوان،‭ ‬وتصادر‭ ‬الفكرة‭ ‬دون‭ ‬قراءتها،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يعد‭ ‬ظلما‭ ‬مزدوجا‭: ‬ظلم‭ ‬للمضمون،‭ ‬وظلم‭ ‬للقارئ‭ ‬نفسه،‭ ‬الذي‭ ‬حرم‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬الفهم‭ ‬الحقيقي‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الفهم‭ ‬السطحي‭.‬

تعلمنا‭ ‬من‭ ‬أستاذتنا‭ ‬الذين‭ ‬زاملناهم،‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬قرأنا‭ ‬لهم،‭ ‬أنهم‭ ‬يتخيرون‭ ‬عناوينهم‭ ‬بذكاء،‭ ‬بحيث‭ ‬تقول‭ ‬شيئا‭ ‬وتسكت‭ ‬عن‭ ‬أشياء،‭ ‬ويجعلونها‭ ‬مدخلا‭ ‬مشوقا‭ ‬أو‭ ‬مثيرا‭ ‬لجذب‭ ‬القارئ،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬نجد‭ ‬من‭ ‬يتخذ‭ ‬موقفا‭ ‬حاسما‭ ‬من‭ ‬المقال‭ ‬ ‭ ‬مؤيدا‭ ‬أو‭ ‬رافضا‭ ‬ ‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يمس‭ ‬منه‭ ‬سطرا‭ ‬واحدا‭.‬

قد‭ ‬يقول‭ ‬قائل‭ ‬بأن‭ ‬قارئ‭ ‬اليوم‭ ‬كسول‭ ‬يميل‭ ‬للفهم‭ ‬السهل‭ ‬والمعلب،‭ ‬وليس‭ ‬لديه‭ ‬مزاج‭ ‬للقراءات‭ ‬المطولة‭ ‬والفهم‭ ‬المعمق،‭ ‬ولكن‭ ‬الخطورة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬عند‭ ‬حد‭ ‬التسرع‭ ‬في‭ ‬الفهم،‭ ‬بل‭ ‬تتجاوزها‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬انطباعات‭ ‬مغلوطة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تخلق‭ ‬بيئة‭ ‬مشوشة‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬العمق‭ ‬والاحترام،‭ ‬وتضر‭ ‬بالحوار‭ ‬الرياضي‭ ‬الجاد‭.‬

من‭ ‬هنا،‭ ‬تبرز‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬الاعتبار‭ ‬لثقافة‭ ‬القراءة‭ ‬الواعية،‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬ما‭ ‬يكتب‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬التمعن‭ ‬والفهم،‭ ‬فمسؤولية‭ ‬المتابع‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مسؤولية‭ ‬الكاتب،‭ ‬فالرأي‭ ‬لا‭ ‬يبنى‭ ‬على‭ ‬العنوان‭ ‬فقط،‭ ‬والحقيقة‭ ‬لا‭ ‬تختصر‭ ‬في‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬كلمتين،‭ ‬بل‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬التفاصيل،‭ ‬وفي‭ ‬قراءة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬السطور،‭ ‬والمسكوت‭ ‬عنه‭.‬

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