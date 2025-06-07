ما أحلى العبث مع الأطفال (2)

ما أحلى العبث مع الأطفال (2)
المهم أنني أعتبر نفسي «فنانا» في التعامل مع الصغار، وأشعر بالاستياء عندما أكون ضيفا لدى صديق أو قريب فيأتي أحد صغاره فينتفض الضيف ويهش الصغير كما الذباب: يللا يا شاطر روح عند ماما.. اما إذا لمس الطفل الضيف بيد متسخة أو مد يده لينزع ساعة الضيف أو نظارته فإن المضيف ينفجر صائحا: عيب يا قليل الأدب.. امشي من هنا يا كلب.. ينسى صاحبي انه هو الذي ينبح وليس الطفل، وتحس في وجوه بعض من تزورهم الضيق والألم لأن أحد صغارهم دخل على الضيف بملابس متسخة، أو وجه ملطخ بالريالة، وقد تمتد أيديهم إلى صغارهم بالضرب، مع أنهم، أي الكبار الأجدر بتلقي الضربات، لأن اتساخ جسم أو ملابس الصغير يلام عليه الكبير، ولأن البعض يعامل عياله كالمزهريات التي يتم نفض الغبار عنها في المناسبات التي تستوجب استقبال الضيوف، وعندما يحل عليهم ضيف قبل موسم استحمام الأطفال يصابون بالتوتر، وهناك الصنف الذي لا يلتفت لنظافة أجسام وملابس العيال إلا إذا كان من المرتقب أن يداهم البيت بعض الضيوف.
كسب ود الأطفال أمر ممتع وسهل إذا تفاديت التعالي والتجهم.. افترض ان طفلا اسمه سامر يرفض ان تداعبه لأنه عنيد بطبعه أو دلوع.. بادره بالتحية: أهلا سامي، سيحتج على الفور ويذكرك بأن اسمه سامر، فتستدرك وتقول له: آسف يا سامح، سامر يا عمو سامر.. ولكن عليك أن تواصل استفزازه: سامية؟ هذا اسم بنات، هنا سيقترب منك ليحتج: أنت أطرش؟ اسمي سامر، وتتصنع الأعذار: يا سلام.. فعلا اسمك جميل.. سامط.. بياع السميط.. في هذه المرحلة تنهار دفاعاته بالكامل، بعد أن يدرك تماما أنك مستهبل فينفجر ضاحكا ويقبل عليك منفرج الأسارير، سيحدث ذلك في حالة واحدة فقط: إذا لم يتدخل ذوو سامر لطرده بمجرد تساؤله عن كفاءة أنظمتك السمعية، مع أن الطرش ليس تهمة، بل إن سامر استخدم الكلمة على الوجه الصحيح مقاما ومقالا. وبارك الله فيه لأنه لم يستخدم كلمة «غبي» رغم أنها كانت تناسب واقع الحال ذاك.
ولكن حذار من الاستخفاف بذكاء الطفل. وكان مدير الإذاعة السودانية في السبعينيات رجلا صارما ومنضبطا، ودخل عليه مذيع سجله الانضباطي غير مشرف، وفرح المذيع عندما وجد ابن المدير البالغ من العمر نحو خمس سنوات مع والده في المكتب، فقرر أن يغزو قلب الصغير تمهيدا لغزو قلب والده: فشرع يخرج لسانه ويشد خدوده المكتنزة ويصدر أصواتا عجيبة للفت انتباه الصغير، الذي سرعان ما صاح في أبيه: بابا.. العبيط ده شغال هنا؟
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إسرائيل تهدد بمواصلة ضرب لبنان في حال لم ينزع سلاح حزب الله
نشاط سياحي في المحافظات خلال عطلة عيد الأضحى
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب اليونان
ضبط فتاة اساءت لبلد شقيق وجمهوره بفيديو جرى تداوله
إسرائيل.. الجيش يعاني الاستنزاف بسبب حرب غزة
الإليزيه: ماكرون سيزور غرينلاند بعد تهديد ترامب بضمها إلى الولايات المتحدة