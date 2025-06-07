ما أحلى العبث مع الأطفال (2)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المهم‭ ‬أنني‭ ‬أعتبر‭ ‬نفسي‭ ‬‮«‬فنانا‮»‬‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الصغار،‭ ‬وأشعر‭ ‬بالاستياء‭ ‬عندما‭ ‬أكون‭ ‬ضيفا‭ ‬لدى‭ ‬صديق‭ ‬أو‭ ‬قريب‭ ‬فيأتي‭ ‬أحد‭ ‬صغاره‭ ‬فينتفض‭ ‬الضيف‭ ‬ويهش‭ ‬الصغير‭ ‬كما‭ ‬الذباب‭: ‬يللا‭ ‬يا‭ ‬شاطر‭ ‬روح‭ ‬عند‭ ‬ماما‭.. ‬اما‭ ‬إذا‭ ‬لمس‭ ‬الطفل‭ ‬الضيف‭ ‬بيد‭ ‬متسخة‭ ‬أو‭ ‬مد‭ ‬يده‭ ‬لينزع‭ ‬ساعة‭ ‬الضيف‭ ‬أو‭ ‬نظارته‭ ‬فإن‭ ‬المضيف‭ ‬ينفجر‭ ‬صائحا‭: ‬عيب‭ ‬يا‭ ‬قليل‭ ‬الأدب‭.. ‬امشي‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬يا‭ ‬كلب‭.. ‬ينسى‭ ‬صاحبي‭ ‬انه‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬ينبح‭ ‬وليس‭ ‬الطفل،‭ ‬وتحس‭ ‬في‭ ‬وجوه‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬تزورهم‭ ‬الضيق‭ ‬والألم‭ ‬لأن‭ ‬أحد‭ ‬صغارهم‭ ‬دخل‭ ‬على‭ ‬الضيف‭ ‬بملابس‭ ‬متسخة،‭ ‬أو‭ ‬وجه‭ ‬ملطخ‭ ‬بالريالة،‭ ‬وقد‭ ‬تمتد‭ ‬أيديهم‭ ‬إلى‭ ‬صغارهم‭ ‬بالضرب،‭ ‬مع‭ ‬أنهم،‭ ‬أي‭ ‬الكبار‭ ‬الأجدر‭ ‬بتلقي‭ ‬الضربات،‭ ‬لأن‭ ‬اتساخ‭ ‬جسم‭ ‬أو‭ ‬ملابس‭ ‬الصغير‭ ‬يلام‭ ‬عليه‭ ‬الكبير،‭ ‬ولأن‭ ‬البعض‭ ‬يعامل‭ ‬عياله‭ ‬كالمزهريات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬نفض‭ ‬الغبار‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬التي‭ ‬تستوجب‭ ‬استقبال‭ ‬الضيوف،‭ ‬وعندما‭ ‬يحل‭ ‬عليهم‭ ‬ضيف‭ ‬قبل‭ ‬موسم‭ ‬استحمام‭ ‬الأطفال‭ ‬يصابون‭ ‬بالتوتر،‭ ‬وهناك‭ ‬الصنف‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يلتفت‭ ‬لنظافة‭ ‬أجسام‭ ‬وملابس‭ ‬العيال‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬يداهم‭ ‬البيت‭ ‬بعض‭ ‬الضيوف‭.‬

كسب‭ ‬ود‭ ‬الأطفال‭ ‬أمر‭ ‬ممتع‭ ‬وسهل‭ ‬إذا‭ ‬تفاديت‭ ‬التعالي‭ ‬والتجهم‭.. ‬افترض‭ ‬ان‭ ‬طفلا‭ ‬اسمه‭ ‬سامر‭ ‬يرفض‭ ‬ان‭ ‬تداعبه‭ ‬لأنه‭ ‬عنيد‭ ‬بطبعه‭ ‬أو‭ ‬دلوع‭.. ‬بادره‭ ‬بالتحية‭: ‬أهلا‭ ‬سامي،‭ ‬سيحتج‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬ويذكرك‭ ‬بأن‭ ‬اسمه‭ ‬سامر،‭ ‬فتستدرك‭ ‬وتقول‭ ‬له‭: ‬آسف‭ ‬يا‭ ‬سامح،‭ ‬سامر‭ ‬يا‭ ‬عمو‭ ‬سامر‭.. ‬ولكن‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬استفزازه‭: ‬سامية؟‭ ‬هذا‭ ‬اسم‭ ‬بنات،‭ ‬هنا‭ ‬سيقترب‭ ‬منك‭ ‬ليحتج‭: ‬أنت‭ ‬أطرش؟‭ ‬اسمي‭ ‬سامر،‭ ‬وتتصنع‭ ‬الأعذار‭: ‬يا‭ ‬سلام‭.. ‬فعلا‭ ‬اسمك‭ ‬جميل‭.. ‬سامط‭.. ‬بياع‭ ‬السميط‭.. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬تنهار‭ ‬دفاعاته‭ ‬بالكامل،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬تماما‭ ‬أنك‭ ‬مستهبل‭ ‬فينفجر‭ ‬ضاحكا‭ ‬ويقبل‭ ‬عليك‭ ‬منفرج‭ ‬الأسارير،‭ ‬سيحدث‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭: ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتدخل‭ ‬ذوو‭ ‬سامر‭ ‬لطرده‭ ‬بمجرد‭ ‬تساؤله‭ ‬عن‭ ‬كفاءة‭ ‬أنظمتك‭ ‬السمعية،‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬الطرش‭ ‬ليس‭ ‬تهمة،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬سامر‭ ‬استخدم‭ ‬الكلمة‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الصحيح‭ ‬مقاما‭ ‬ومقالا‭. ‬وبارك‭ ‬الله‭ ‬فيه‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يستخدم‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬غبي‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تناسب‭ ‬واقع‭ ‬الحال‭ ‬ذاك‭.‬

ولكن‭ ‬حذار‭ ‬من‭ ‬الاستخفاف‭ ‬بذكاء‭ ‬الطفل‭. ‬وكان‭ ‬مدير‭ ‬الإذاعة‭ ‬السودانية‭ ‬في‭ ‬السبعينيات‭ ‬رجلا‭ ‬صارما‭ ‬ومنضبطا،‭ ‬ودخل‭ ‬عليه‭ ‬مذيع‭ ‬سجله‭ ‬الانضباطي‭ ‬غير‭ ‬مشرف،‭ ‬وفرح‭ ‬المذيع‭ ‬عندما‭ ‬وجد‭ ‬ابن‭ ‬المدير‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬نحو‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬والده‭ ‬في‭ ‬المكتب،‭ ‬فقرر‭ ‬أن‭ ‬يغزو‭ ‬قلب‭ ‬الصغير‭ ‬تمهيدا‭ ‬لغزو‭ ‬قلب‭ ‬والده‭: ‬فشرع‭ ‬يخرج‭ ‬لسانه‭ ‬ويشد‭ ‬خدوده‭ ‬المكتنزة‭ ‬ويصدر‭ ‬أصواتا‭ ‬عجيبة‭ ‬للفت‭ ‬انتباه‭ ‬الصغير،‭ ‬الذي‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬صاح‭ ‬في‭ ‬أبيه‭: ‬بابا‭.. ‬العبيط‭ ‬ده‭ ‬شغال‭ ‬هنا؟