هوس لابوبو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولمن‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬‮«‬لابوبو‮»‬‭ ‬هي‭ ‬دمية‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬مخلوق‭ ‬غريب‭ ‬أو‭ ‬وحش‭ ‬صغير‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬حققت‭ ‬شعبية‭ ‬واسعة‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬حتى‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬ظاهرة‭ ‬اجتماعية‭ ‬يدعمها‭ ‬كبار‭ ‬المشاهير‭ ‬وصناع‭ ‬المحتوى،‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬تصاعد‭ ‬الحرب‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬أمريكا‭ ‬والصين‭ ‬وفرض‭ ‬رسوم‭ ‬جمركية‭ ‬مرتفعة‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬الصينية‭.‬

موضة‭ ‬‮«‬لابوبو‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬اللطافة‭ ‬والغرابة‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تعليقها‭ ‬على‭ ‬الحقائب‭ ‬ذات‭ ‬الماركات‭ ‬العالمية‭ ‬المرتفعة‭ ‬الثمن،‭ ‬وهي‭ ‬تباع‭ ‬ضمن‭ ‬صناديق‭ ‬المفاجأة‭ ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الصناديق‭ ‬العمياء‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬المشتري‭ ‬الشخصية‭ ‬أو‭ ‬لونها‭ ‬عند‭ ‬الشراء،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬متعة‭ ‬وجاذبية‭ ‬الشراء‭.‬

الكثيرون‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬‮«‬زد‮»‬‭ ‬أصبحوا‭ ‬يتصارعون‭ ‬ويتسابقون‭ ‬إلى‭ ‬ركوب‭ ‬الترند‭ ‬عبر‭ ‬امتلاك‭ ‬‮«‬لابوبو‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬مائة‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬نموا‭ ‬مذهلا‭ ‬في‭ ‬إيرادات‭ ‬شركة‭ ‬الألعاب‭ ‬الصينية‭ ‬بوب‭ ‬مارت‭ ‬المصنعة‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬يوان‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدمية‭ ‬فقط،‭ ‬لينطبق‭ ‬هنا‭ ‬المثل‭ ‬القائل‭ ‬‮«‬رزق‭ ‬الهبل‭ ‬على‭ ‬المجانين‮»‬‭.‬

‭ ‬‮«‬الترند‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬والذي‭ ‬يقصد‭ ‬به‭ ‬أي‭ ‬موضوع‭ ‬يشغل‭ ‬الناس‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لفترة‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬ظاهرة‭ ‬خطيرة‭ ‬تشكل‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الإدمان،‭ ‬وإلى‭ ‬وسيلة‭ ‬للهدر‭ ‬المالي‭ ‬وللترويج‭ ‬لممارسات‭ ‬غير‭ ‬أخلاقية‭ ‬أو‭ ‬مجدية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬الحماية‭ ‬منها‭ ‬والتصدي‭ ‬لها‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬سلبية‭ ‬تؤدي‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬إلى‭ ‬فقدان‭ ‬الاصالة‭ ‬الشخصية‭ ‬والاندفاع‭ ‬نحو‭ ‬أشياء‭ ‬لا‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬الذات،‭ ‬وتقليد‭ ‬أفعال‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬وسخيفة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬وخاصة‭ ‬لدى‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬المراهقة‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬تتشكل‭ ‬هويتهم‭ ‬بالكامل‭ ‬بعد،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يكونون‭ ‬فريسة‭ ‬سهلة‭ ‬لأفكار‭ ‬وسلوكيات‭ ‬شاذة،‭ ‬منها‭ ‬اللهث‭ ‬وراء‭ ‬اقتناء‭ ‬‮«‬لابوبو‮»‬،‭ ‬تلك‭ ‬الدمية‭ ‬القبيحة‭ ‬شكلا‭ ‬وموضوعا‭.‬