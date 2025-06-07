MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الاعتذار‭ ‬الكريم‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للجمهور‭ ‬الرياضي،‭ ‬بعد‭ ‬فقدان‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬فرصة‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.. ‬موقف‭ ‬شجاع‭ ‬ينم‭ ‬عن‭ ‬إحساس‭ ‬وطني‭ ‬بالمسؤولية‭.. ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يتبعه‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬محايدة،‭ ‬لدراسة‭ ‬الأسباب‭ ‬والحلول‭.. ‬بكل‭ ‬صراحة‭ ‬وشفافية‭.‬

عن‭ ‬ضياع‭ ‬حلم‭ ‬التأهل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭:‬

ذات‭ ‬مرة‭ ‬تحدث‭ ‬أحد‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬ضعف‭ ‬الدوري‭ ‬العماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬والزخم‭ ‬الإعلامي‭.. ‬كان‭ ‬حديثا‭ ‬صريحا‭ ‬ومباشرا‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬المحترفين‭ ‬الأجانب‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬يلعبون‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬العماني‭ ‬أسماء‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬دوليا،‭ ‬وبأن‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬تصرف‭ ‬عليهم‭ ‬لم‭ ‬تأت‭ ‬بأي‭ ‬فائدة‭.. ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬حاليا‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬لديه‭ ‬فرصة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬‮«‬الملحق‮»‬‭.‬

ربما‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حديث‭ ‬الرياضي‭ ‬العماني،‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.. ‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬كسر‭ ‬التحدي،‭ ‬وحقق‭ ‬الحلم‭ ‬المنتظر،‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬مرتين‭.. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬حلم‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لم‭ ‬يتحقق‭ ‬بعد‭.. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل،‭ ‬والاهتمام‭ ‬المستمر‭.. ‬ولا‭ ‬أتصور‭ ‬أن‭ ‬الحلم‭ ‬البحريني‭ ‬توقف‭ ‬عند‭ ‬تحقيق‭ ‬بطولة‭ ‬خليجية‭ ‬فقط‭.. ‬لأنه‭ ‬حتى‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لم‭ ‬نفز‭ ‬به‭.‬

لدينا‭ ‬منتخبات‭ ‬بحرينية‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬غير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.. ‬منتخب‭ ‬اليد‭ ‬أبرز‭ ‬مثال‭.. ‬في‭ ‬الناشئين‭ ‬والشباب‭ ‬والكبار‭.. ‬آخر‭ ‬عهدنا‭ ‬في‭ ‬وصول‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬كان‭ ‬منتخب‭ ‬الناشئين‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عام‭ ‬1989‭.. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬ونحن‭ ‬بانتظار‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭.‬

على‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬طاقم‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬واللاعبين،‭ ‬أن‭ ‬يعلموا‭ ‬جيدا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬ساندتهم‭ ‬وشجعتهم،‭ ‬ورفعت‭ ‬أسماءهم‭ ‬حينما‭ ‬حققوا‭ ‬بطولة‭ ‬خليجي‭ ‬‮«‬26‮»‬،‭ ‬وجعلت‭ ‬منهم‭ ‬أبطالا‭ ‬يجولون‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬والمدارس‭ ‬والجامعات،‭ ‬ونالوا‭ ‬السخاء‭ ‬المالي‭ ‬والتكريم،‭ ‬وفتحت‭ ‬لهم‭ ‬المحلات‭ ‬والمطاعم،‭ ‬وحتى‭ ‬الإعلانات‭ ‬التجارية،‭ ‬وجعلوا‭ ‬من‭ ‬الكأس‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬والفرجان،‭ ‬ويدخل‭ ‬البيوت‭ ‬للصور‭ ‬التذكارية‭.. ‬عليهم‭ ‬جميعا‭ ‬أن‭ ‬يدركوا‭ ‬أن‭ ‬الجمهور‭ ‬الرياضي‭ ‬يحمل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العتب‭ ‬والزعل‭ ‬عليهم‭ ‬اليوم،‭ ‬ومن‭ ‬واجبهم‭ ‬أن‭ ‬يصالحوا‭ ‬الجمهور‭ ‬البحريني‭. ‬

القارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬أصبحت‭ ‬تتنافس‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬مقاعد‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭.. ‬ومنتخبنا‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬خارج‭ ‬التصنيف‭ ‬والتأهل‭.. ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬غياب‭ ‬التخطيط‭ ‬السليم‭ ‬للمشروع‭ ‬الرياضي‭.. ‬وهذا‭ ‬حديث‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬‮«‬قساوته‮»‬‭.. ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يحمل‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الصحة‭.‬

نتمنى‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬بكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أن‭ ‬تفتح‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬الكروي‭.. ‬تدرس‭ ‬الأسباب،‭ ‬تناقش‭ ‬الملاحظات،‭ ‬تبحث‭ ‬المقترحات،‭ ‬وتضع‭ ‬الحلول‭ ‬والمعالجات‭.. ‬الموضوع‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المصارحة‭ ‬والمكاشفة‭.. ‬من‭ ‬محللين‭ ‬ولاعبين‭ ‬وإعلاميين‭ ‬وطنيين‭ ‬متخصصين‭.. ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬مغلقة‭.. ‬ونثق‭ ‬بأن‭ ‬رجال‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬مصالحة‭ ‬الجمهور‭.. ‬وتحقيق‭ ‬الحلم‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

الشاب‭ ‬البحريني‭ ‬الرياضي‭ ‬أحمد‭ ‬كمال‭ ‬مساعد‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬الظفرة‭ ‬الإماراتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.. ‬أسهم‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬صعود‭ ‬الفريق‭ ‬لدوري‭ ‬المحترفين‭ ‬الإماراتي‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.. ‬هذا‭ ‬نموذج‭ ‬آخر‭ ‬للكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬الرياضية،‭ ‬الناجحة‭ ‬والمتميزة‭.. ‬خارج‭ ‬البلاد‭.‬