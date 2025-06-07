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أخــطــــاء صــحـــــيـــة شــــائــعـــة فــــــــي "فوالة العيد" وإجراءات وقائية

أخــطــــاء صــحـــــيـــة شــــائــعـــة فــــــــي "فوالة العيد" وإجراءات وقائية

2025-06-07 07:02:51
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يُعتبر‭ ‬‮«‬فوالة‭ ‬العيد‮»‬‭ ‬من‭ ‬العادات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الجميلة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬الأهل‭ ‬والأحبة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الممارسات‭ ‬الغذائية‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تُمارس‭ ‬باعتدال‭.‬

أحد‭ ‬الأخطاء‭ ‬الشائعة‭ ‬هو‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬المكسرات،‭ ‬رغم‭ ‬احتوائها‭ ‬على‭ ‬دهون‭ ‬مفيدة،‭ ‬حيث‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬تناول‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الكولسترول‭ ‬الضار‭.‬

كما‭ ‬يُلاحظ‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬الفواكه‭ ‬الغنية‭ ‬بالسكر،‭ ‬مثل‭ ‬الموز‭ ‬والمانجو،‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬خطرًا‭ ‬على‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬نتيجة‭ ‬رفع‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬

وشرب‭ ‬العصائر‭ ‬الطبيعية‭ ‬بكثرة‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬الشائعة،‭ ‬إذ‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬كميات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬السكريات‭ ‬المركزة‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬عصر‭ ‬عدة‭ ‬حبات‭ ‬فاكهة‭ ‬في‭ ‬كوب‭ ‬واحد‭.‬

والإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الأصناف‭ ‬المتنوعة‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬مثل‭ ‬آلام‭ ‬المعدة،‭ ‬والقولون،‭ ‬وعسر‭ ‬الهضم‭.‬

وتناول‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الحلويات‭ ‬المحلاة‭ ‬بالسكر‭ ‬الأبيض‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬ومضاعفاته‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مستخدمي‭ ‬إبر‭ ‬تنظيم‭ ‬الوزن‭ ‬أو‭ ‬السكر‭ ‬فإن‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬بكثرة‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اضطرابات‭ ‬هضمية‭ ‬مثل‭ ‬الإسهال،‭ ‬والقيء،‭ ‬والجفاف،‭ ‬وربما‭ ‬يستدعي‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.‬

ولتفادي‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر‭ ‬يُنصح‭ ‬بالاعتدال‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬المكسرات‭ ‬والالتزام‭ ‬بالكمية‭ ‬اليومية‭ ‬الموصى‭ ‬بها‭.‬

استبدال‭ ‬العصائر‭ ‬بالفواكه‭ ‬الكاملة،‭ ‬مع‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬الفواكه‭ ‬ذات‭ ‬المؤشر‭ ‬السكري‭ ‬المرتفع،‭ ‬يُعد‭ ‬خيارًا‭ ‬صحيًا‭.‬

تقليل‭ ‬تناول‭ ‬الحلويات،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬بدائل‭ ‬سكر‭ ‬طبيعية‭ ‬مثل‭ ‬ستيفيا‭ ‬أو‭ ‬سكر‭ ‬المونك‭ ‬فروت،‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭.‬

ضرورة‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬لمستخدمي‭ ‬أدوية‭ ‬تنظيم‭ ‬الوزن‭ ‬أو‭ ‬إبر‭ ‬السكر،‭ ‬والامتناع‭ ‬عن‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬الأكل‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬انخفاض‭ ‬الشهية‭ ‬يُعد‭ ‬أمرًا‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭.‬

الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬لا‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بأجواء‭ ‬العيد،‭ ‬بل‭ ‬يضمن‭ ‬استدامتها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أضرار‭.‬

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