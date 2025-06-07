أخــطــــاء صــحـــــيـــة شــــائــعـــة فــــــــي "فوالة العيد" وإجراءات وقائية

أخــطــــاء صــحـــــيـــة شــــائــعـــة فــــــــي "فوالة العيد" وإجراءات وقائية
أحد الأخطاء الشائعة هو الإفراط في تناول المكسرات، رغم احتوائها على دهون مفيدة، حيث قد يؤدي تناول كميات كبيرة إلى رفع الكولسترول الضار.
كما يُلاحظ الإكثار من تناول الفواكه الغنية بالسكر، مثل الموز والمانجو، ما يشكل خطرًا على مرضى السكري نتيجة رفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير.
وشرب العصائر الطبيعية بكثرة يُعد من الأخطاء الشائعة، إذ تحتوي على كميات عالية من السكريات المركزة الناتجة عن عصر عدة حبات فاكهة في كوب واحد.
والإفراط في تناول الأصناف المتنوعة من الطعام يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة، والقولون، وعسر الهضم.
وتناول كميات كبيرة من الحلويات المحلاة بالسكر الأبيض يسهم في زيادة خطر الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته.
وبالنسبة إلى مستخدمي إبر تنظيم الوزن أو السكر فإن تناول الطعام بكثرة قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية مثل الإسهال، والقيء، والجفاف، وربما يستدعي الدخول إلى المستشفى.
ولتفادي هذه المخاطر يُنصح بالاعتدال في تناول المكسرات والالتزام بالكمية اليومية الموصى بها.
استبدال العصائر بالفواكه الكاملة، مع الحذر من الفواكه ذات المؤشر السكري المرتفع، يُعد خيارًا صحيًا.
تقليل تناول الحلويات، مع إمكانية استخدام بدائل سكر طبيعية مثل ستيفيا أو سكر المونك فروت، يُسهم في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.
ضرورة استشارة الطبيب لمستخدمي أدوية تنظيم الوزن أو إبر السكر، والامتناع عن الإفراط في الأكل خلال فترات انخفاض الشهية يُعد أمرًا بالغ الأهمية.
الوعي الصحي لا يتعارض مع الاستمتاع بأجواء العيد، بل يضمن استدامتها من دون أضرار.
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