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الأمـن الـفـيـدرالـي الأمريـكـي يـطـارد المهاجرين في لوس أنجلوس ونيويورك

الأمـن الـفـيـدرالـي الأمريـكـي يـطـارد المهاجرين في لوس أنجلوس ونيويورك

2025-06-07 07:02:51
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذ‭ ‬عناصر‭ ‬أمن‭ ‬فدراليون‭ ‬ملثمون‭ ‬مداهمات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬طالت‭ ‬مهاجرين‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬بينما‭ ‬قام‭ ‬آخرون‭ ‬بتوقيف‭ ‬بعضهم‭ ‬داخل‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬حملتها‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يحملون‭ ‬أوراقا‭ ‬قانونية‭.‬

ولاحق‭ ‬العناصر‭ ‬الفدراليون‭ ‬المهاجرين‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬ومتاجر‭ ‬خردة‭ ‬ومرائب‭ ‬سيارات‭ ‬في‭ ‬اثنتين‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المدن‭ ‬تنوعا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وألقوا‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬بعدما‭ ‬كبّلوهم‭ ‬بالأصفاد،‭ ‬ونقلوهم‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬مموهة‭ ‬لا‭ ‬تحمل‭ ‬شعار‭ ‬قوات‭ ‬انفاذ‭ ‬القانون‭.‬

واعتمد‭ ‬العناصر‭ ‬الفدراليون‭ ‬أساليب‭ ‬عنيفة‭ ‬ونفّذوا‭ ‬عمليات‭ ‬دهم‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مناطق‭ ‬من‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬ألقوا‭ ‬خلالها‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عشرات‭ ‬المهاجرين‭.‬

وخلال‭ ‬مداهمة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬يبعد‭ ‬حوالي‭ ‬كيلومترين‭ ‬عن‭ ‬مبنى‭ ‬بلدية‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬استخدم‭ ‬العناصر‭ ‬قنابل‭ ‬صوتية‭ ‬لتفريق‭ ‬جموع‭ ‬غاضبة‭ ‬لاحقت‭ ‬موكبا‭ ‬عائدا‭ ‬لوكالة‭ ‬انفاذ‭ ‬قوانين‭ ‬الهجرة‭ ‬والجمارك‭ ‬الأمريكية‭ (‬ ICE ‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬رمى‭ ‬المحتجون‭ ‬البيض‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭.‬

وأعربت‭ ‬رئيسة‭ ‬بلدية‭ ‬مدينة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬كارن‭ ‬باس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬غضبها،‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬كعمدة‭ ‬لمدينة‭ ‬تفخر‭ ‬بالمهاجرين‭ ‬الذين‭ ‬يسهمون‭ ‬في‭ ‬مدينتنا‭ ‬بوسائل‭ ‬شتى،‭ ‬أنا‭ ‬غاضبة‭ ‬للغاية‭ ‬مما‭ ‬جرى‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الأساليب‭ ‬تثير‭ ‬الترهيب‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬وتضرّ‭ ‬بمبادئ‭ ‬الحماية‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬مدينتنا‮»‬‭.‬

وردّ‭ ‬نائب‭ ‬كبيرة‭ ‬موظفي‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬ستيفن‭ ‬ميلر‭ ‬الذي‭ ‬نشأ‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سانتا‭ ‬مونيكا‭ ‬بلوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬على‭ ‬باس‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس،‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬المدينة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شأن‭ ‬لها‭ ‬بكل‭ ‬هذا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬القانون‭ ‬الفدرالي‭ ‬هو‭ ‬الأسمى‭ ‬والقانون‭ ‬الفدرالي‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيقه‮»‬‭.‬

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