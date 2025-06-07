الميكروويف والمرايا.. خمسة أشياء تُـضـعـف الـواي فـاي فـي مـنـزلــــك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتشير‭ ‬الدراسات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأجهزة‭ ‬المنزلية‭ ‬الشائعة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬ضعف‭ ‬التغطية‭ ‬داخل‭ ‬المنزل،‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبًا‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬الاستخدام‭ ‬اليومية‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬سلبًا‭ ‬على‭ ‬إشارة‭ ‬الواي‭ ‬فاي‭:‬

الميكروويف‭: ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬تردد‭ ‬إشارات‭ ‬الواي‭ ‬فاي،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تداخل‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الاتصال‭.‬

الهواتف‭ ‬اللاسلكية‭ ‬وأجهزة‭ ‬البلوتوث‭: ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬ترددات‭ ‬مشابهة‭ ‬لتلك‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬الواي‭ ‬فاي،‭ ‬ما‭ ‬يسبب‭ ‬تداخلًا‭ ‬في‭ ‬الإشارة‭.‬

المرايا‭ ‬وأحواض‭ ‬السمك‭: ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعكس‭ ‬أو‭ ‬تمتص‭ ‬الإشارة،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬الأداء‭.‬

الأثاث‭ ‬المعدني‭: ‬مثل‭ ‬الثلاجات،‭ ‬الغسالات،‭ ‬وأفران‭ ‬الشواء،‭ ‬حيث‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬معدنية‭ ‬قد‭ ‬تمتص‭ ‬أو‭ ‬تعكس‭ ‬الإشارة‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يُنصح‭ ‬بتجنب‭ ‬وضع‭ ‬جهاز‭ ‬الراوتر‭ ‬داخل‭ ‬خزانات‭ ‬أو‭ ‬خلف‭ ‬قطع‭ ‬الأثاث،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التصرف‭ ‬يؤدي‭ ‬غالبًا‭ ‬إلى‭ ‬إضعاف‭ ‬الشبكة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬

ولتعزيز‭ ‬قوة‭ ‬إشارة‭ ‬الواي‭ ‬فاي‭ ‬يُفضل‭ ‬وضع‭ ‬جهاز‭ ‬الراوتر‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬مرتفع،‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬وفي‭ ‬موقع‭ ‬مركزي‭ ‬داخل‭ ‬المنزل‭. ‬وشبّه‭ ‬الخبراء‭ ‬إشارات‭ ‬الواي‭ ‬فاي‭ ‬بالضوء‭ ‬المنبعث‭ ‬من‭ ‬المصباح؛‭ ‬فكلما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬مكشوف‭ ‬وغير‭ ‬محجوب‭ ‬انتشرت‭ ‬الإشارة‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬المكان‭.‬

وإذا‭ ‬كنت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬التغطية‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬معينة،‭ ‬مثل‭ ‬الحديقة‭ ‬أو‭ ‬الطابق‭ ‬العلوي،‭ ‬فيُنصح‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬ترقية‭ ‬الراوتر‭ ‬إلى‭ ‬جهاز‭ ‬أحدث‭ ‬وأكثر‭ ‬تطورًا‭. ‬والراوترات‭ ‬القديمة‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬تغطية‭ ‬قوية‭ ‬لكل‭ ‬أرجاء‭ ‬المنزل،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المساحات‭ ‬الخارجية‭.‬